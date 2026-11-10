Dù hài lòng với tinh thần thi đấu của U23 Việt Nam trong chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan, nhưng HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định đội vẫn cần cải thiện về chuyên môn.

Sau chiến thắng với tỉ số 3-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan ở trận ra quân giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026, HLV Đinh Hồng Vinh dành nhiều lời khen cho các học trò, đặc biệt là tinh thần thi đấu và khả năng thực hiện yêu cầu chiến thuật.

"Tôi đánh giá cao tinh thần, thái độ của các cầu thủ. Cảm ơn các học trò đã giành chiến thắng để dành tặng người hâm mộ. Đây là bước đệm để các cầu thủ tiến xa hơn trong tương lai", HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Dù giành chiến thắng cách biệt, nhà cầm quân này cho rằng: “U23 Việt Nam vẫn còn những vấn đề cần hoàn thiện. BHL sẽ phân tích băng hình, rút kinh nghiệm để chuẩn bị cho hai trận đấu tiếp theo”

U23 Việt Nam có chiến thắng đậm trước U23 Thái Lan ở Gia Lai VTV Cup 2026

Đáng chú ý, HLV Đinh Hồng Vinh tiết lộ quyết định sử dụng Nguyễn Minh Tâm được đưa ra sau buổi tập cuối cùng trước trận. Ngay trong sáng ngày thi đấu, BHL còn trao đổi riêng với tiền đạo này về cách di chuyển và nhiệm vụ chiến thuật.

"Minh Tâm đã đáp ứng tốt những yêu cầu của ban huấn luyện. Chúng tôi có thời gian chuẩn bị ngắn nhưng mọi công việc đều được thực hiện chu đáo", ông Vinh cho biết.

Về trường hợp Nguyễn Đức Phú, HLV Đinh Hồng Vinh cũng tiết lộ cầu thủ này chỉ hội quân vào tối trước trận đấu. Chúng tôi đã tính toán kỹ vấn đề thể lực và quyết định sử dụng Đức Phú trong hiệp hai.

"Dù đến muộn, Đức Phú vẫn thể hiện thái độ và tinh thần thi đấu rất tốt, góp phần mang lại kết quả tích cực cho đội", HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá.

Nhưng HLV Đinh Hồng Vinh vẫn cho biết đội nhà U23 Việt Nam cần cải thiện để tốt hơn

Sau trận ra quân, U23 Việt Nam sẽ tập trung hồi phục thể lực, phân tích chuyên môn và chuẩn bị cho cuộc đối đầu U23 Singapore. HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định mục tiêu tiếp theo vẫn là thi đấu tốt, tiếp tục cống hiến cho người hâm mộ.

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Minh Tâm không giấu được niềm vui khi ghi bàn trong màu áo U23 Việt Nam.

"Tôi rất vui khi ghi bàn và cùng toàn đội giành chiến thắng. Chúng tôi đã thực hiện tốt những gì ban huấn luyện đề ra. Chiến thắng này dành tặng người hâm mộ Việt Nam", Minh Tâm chia sẻ.

Tiền đạo này cũng xúc động khi nhắc đến những người cha từng tin tưởng, động viên mình từ nhỏ nhưng nay không còn. Minh Tâm muốn dành những bàn thắng ghi được để tưởng nhớ tới người cha đã khuất của mình.

Ở phía đối diện, HLV Thawatchai của U23 Thái Lan thừa nhận thất vọng với kết quả thua 0-3. Theo ông, các học trò đã nỗ lực tạo cơ hội nhưng không thể tận dụng để ghi bàn.

"Chúng tôi thất vọng với kết quả. Các cầu thủ đã cố gắng tìm kiếm bàn thắng nhưng không thành công. U23 Thái Lan cần cải thiện nhiều trong hai trận đấu tiếp theo", HLV Thawatchai nói.

Nhà cầm quân này lý giải sự khác biệt so với chiến thắng trước U23 Việt Nam tại Trung Quốc hồi tháng 3 nằm ở lực lượng. Khi đó, U23 Thái Lan sử dụng đội hình chính, trong khi lần này có nhiều cầu thủ mới lần đầu được triệu tập và chỉ vừa tập luyện cùng nhau ít ngày.

"Rất khó đánh giá năng lực cầu thủ chỉ qua một đợt tập trung ngắn. Họ có tinh thần chiến đấu tốt nhưng cần thêm thời gian để hòa nhập, thích nghi và tìm ra phương án phù hợp", HLV U23 Thái Lan nhấn mạnh.

Ông Thawatchai cũng cho biết việc lựa chọn đội hình xuất phát được cân nhắc dựa trên thể trạng, ưu tiên những cầu thủ có thêm thời gian hồi phục sau các trận đấu tại giải quốc nội.

Dù thất bại, HLV U23 Thái Lan đánh giá hai đội đã tạo nên trận đấu quyết liệt, hấp dẫn và fair-play.

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