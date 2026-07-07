Trả lời câu hỏi của báo chí về chất lượng không khí tại Hà Nội và TPHCM sau một tháng triển khai sử dụng xăng sinh học E10, tại họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương chiều 7/7, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, cho biết mục tiêu lớn nhất của việc chuyển đổi sang sử dụng xăng E10 là góp phần bảo vệ môi trường.

Theo ông, các tính toán khoa học cho thấy mỗi lít xăng khoáng không sử dụng sẽ giúp giảm khoảng 2,3-2,5kg CO2 phát thải. Vì vậy, "có thể khẳng định, khi giảm tiêu thụ xăng khoáng thì lượng khí CO2 phát thải ra môi trường cũng sẽ giảm", ông nói.

Bên cạnh đó, việc phối trộn ethanol làm tăng hàm lượng oxy trong nhiên liệu, giúp quá trình cháy diễn ra hoàn toàn hơn, qua đó giảm lượng nhiên liệu chưa cháy hết và một số chất gây ô nhiễm trong khí thải.

Xăng E10 được bán đại trà trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026. Ảnh: TH

Để đánh giá tác động của xăng E10 đến môi trường, Bộ Công Thương đã đề nghị các đơn vị quan trắc môi trường của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp số liệu quan trắc tại các đô thị lớn. Giai đoạn đầu, Bộ đã nhận được số liệu quan trắc ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM.

Theo ông Đào Duy Anh, số liệu được thu thập tại ba điểm quan trắc ở mỗi thành phố, vào hai thời điểm cuối tháng 5 và cuối tháng 6/2026, nhằm so sánh chất lượng không khí trước và sau khi cả nước chuyển sang sử dụng xăng E10 (bán đại trà xăng E10 trên toàn quốc từ 1/6/2026).

Kết quả ban đầu cho thấy nồng độ một số chất gây ô nhiễm như CO, NOx và HC đều có xu hướng giảm. Tuy nhiên, số liệu giữa hai thành phố vẫn có sự khác biệt.

Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công cho biết, kết quả quan trắc tại từng thời điểm còn chịu tác động của nhiều yếu tố như mật độ phương tiện giao thông, điều kiện thời tiết, môi trường xung quanh và tốc độ gió.

Vì vậy, dù kết quả ban đầu cho thấy nồng độ các chất gây ô nhiễm có xu hướng giảm, nhưng chưa thể khẳng định đây là tác động tích cực của việc sử dụng xăng E10 đối với môi trường", ông nói.

Theo ông, hoạt động quan trắc cần được thực hiện trong thời gian dài và tần suất đo thường xuyên hơn. Khi đó mới có cơ sở khoa học để đánh giá đầy đủ tác động của xăng E10 đối với chất lượng không khí.

Do đó, Bộ Công Thương đã yêu cầu tăng cường theo dõi tác động môi trường. Đồng thời, tiếp tục quan trắc các chỉ số PM2.5, PM10, CO, NO2, NOx, SO2, O3 tại Hà Nội, TPHCM và các đô thị lớn; mở rộng số trạm có dữ liệu đầy đủ.

Cùng với đó, kết hợp số liệu tiêu thụ E10, lưu lượng giao thông, điều kiện khí tượng và nguồn phát thải cục bộ để có đánh giá khách quan, khoa học hơn về hiệu quả môi trường của lộ trình xăng sinh học.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, Tổ công tác triển khai Thông tư 50 vừa có báo cáo gửi Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân về tình hình triển khai lộ trình pha chế, phối trộn và sử dụng xăng sinh học E10 tại Việt Nam đến ngày 1/7.

Ở phần đánh giá tác động môi trường, báo cáo sử dụng số liệu quan trắc chất lượng không khí tại Hà Nội và TPHCM ở ba thời điểm: đầu tháng 5, cuối tháng 5 và cuối tháng 6/2026. Theo đánh giá của Tổ công tác, các số liệu cho thấy xu hướng cải thiện bước đầu, nhưng chưa đồng đều giữa các khu vực và nhóm chất ô nhiễm.

Cụ thể, tại Hà Nội, so với cuối tháng 5, đến cuối tháng 6, nhóm bụi mịn giảm rõ rệt, trong đó PM2.5 giảm 31% và PM10 giảm 29,6%.

Tại TPHCM, xu hướng cải thiện rõ và đồng bộ hơn. So với cuối tháng 5, cuối tháng 6 ghi nhận các chỉ số: PM2.5 giảm 15,7%, PM10 giảm 14,3%, CO giảm 65,2%, NO2 giảm 68,6%, NOx giảm 57,6%, SO2 giảm 38,5% và O3 giảm 14,4%. Kết quả này cho thấy nhóm bụi và nhóm khí ô nhiễm đều có xu hướng giảm.