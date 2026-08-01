Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Công ty TNHH FLAT Việt Nam (Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C, TP Hải Phòng) cho biết, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành hơn 11 MWp điện mặt trời mái nhà và đang nghiên cứu đầu tư thêm khoảng 1,5 MWp trên diện tích mái nhà xưởng còn lại.

Theo đó, từ 6h đến 17-18h mỗi ngày, khi các dây chuyền sản xuất bắt đầu vận hành cho đến lúc công nhân kết thúc ca làm việc, cũng là thời điểm hệ thống điện mặt trời mái nhà phát điện.

Nhịp phát điện này trùng khớp với thời điểm nhà máy tiêu thụ điện lớn nhất trong ngày. Vì thế, công ty coi điện mặt trời là một phần của dây chuyền sản xuất, chứ không chỉ là một hạng mục đầu tư.

Theo tính toán của FLAT, vào những ngày nắng nóng, hệ thống điện mặt trời mái nhà có thể phát công suất đỉnh hơn 9 MW, tương đương 80-85% công suất thiết kế và đáp ứng được khoảng 1/3 nhu cầu điện của nhà máy, vốn dao động từ 30-35 MW. Trung bình trong ngày, công suất phát duy trì khoảng 6,5-7 MW, tùy điều kiện thời tiết.

Doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư lắp điện mặt trời mái nhà. Ảnh: TA

Với mức giá điện hiện hành, lượng điện tự sản xuất từ hệ thống này có thể giúp công ty tiết kiệm khoảng 100 triệu đồng/ngày, đồng thời giảm đáng kể lượng điện năng phải mua từ lưới quốc gia trong giờ cao điểm.

Tuy nhiên, sản lượng điện tạo ra từ hệ thống điện mặt trời mái nhà cũng thay đổi theo mùa. Vào những ngày nắng tốt, hệ thống có thể sản xuất khoảng 50.000 kWh/ngày; ngày thời tiết kém thuận lợi, sản lượng đạt 35.000-40.000 kWh. Mùa đông, sản lượng có thể giảm xuống khoảng 10.000-20.000 kWh/ngày do số giờ nắng và cường độ bức xạ thấp hơn.

Ngoài FLAT, ông Đào Văn Thuấn, Quản lý điện Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C, cho biết tại tổ hợp khu công nghiệp còn nhiều doanh nghiệp khác đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Chỉ riêng DEEP C, trước năm 2025, đã đưa vào vận hành các hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 5,38 MWp. Dự kiến trong năm nay, DEEP C đưa vào vận hành thêm 6,2 MWp điện mặt trời trên mái các nhà xưởng.

Theo ông, sau khi các chính sách mới được ban hành, nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp đồng loạt đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. Nhờ đó, chỉ trong khoảng 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay), tổng công suất điện mặt trời mái nhà tại khu công nghiệp đã tăng hơn 70%.

Những con số trên cho thấy xu hướng đầu tư điện mặt trời mái nhà ngày càng được các doanh nghiệp quan tâm, không chỉ nhằm tiết giảm chi phí điện mà còn đáp ứng yêu cầu về phát triển bền vững, giảm phát thải và nâng cao năng lực cạnh tranh khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, ông Thuấn chia sẻ.

Theo số liệu của Công ty Điện lực Hải Phòng, tính đến hết tháng 6/2026, toàn thành phố đã có 967 khách hàng triển khai điện mặt trời mái nhà, công suất đăng ký khoảng 60 MW, trở thành địa phương dẫn đầu trong phát triển điện mặt trời mái nhà ở phía Bắc.

Trước đà tăng trưởng mạnh, Điện lực Hải Phòng đặt mục tiêu hoàn thành 1.200 khách hàng sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, với tổng công suất phát triển đạt 110 MW, tương đương 122,2% chỉ tiêu được giao.

6 tháng đầu năm, miền Bắc phát triển thêm 8.500 khách hàng điện mặt trời mái nhà. Ảnh: TA

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), nhiều địa phương đã có cách làm chủ động, sáng tạo trong việc thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà gắn với chuyển đổi xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Từ đó, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đầu tư các hệ thống điện mặt trời mái nhà theo đúng quy định.

Sau hơn một năm triển khai Nghị định số 58, Chỉ thị số 09 và Chỉ thị 10, việc phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại miền Bắc đang tăng rất mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, EVNNPC phát triển thêm 8.500 khách hàng điện mặt trời mái nhà, với tổng công suất 394,5 MW, đạt 167% kế hoạch về số lượng khách hàng và 116% kế hoạch về công suất được giao trong 6 tháng.

Riêng tháng 6, doanh nghiệp đã phát triển 2.084 khách hàng, đạt 243% kế hoạch tháng; tổng công suất lắp đặt đạt 96,1 MW, tương đương 170% kế hoạch.

Những con số trên cho thấy điện mặt trời mái nhà tại miền Bắc không còn chỉ là những mô hình đơn lẻ. Từ khu công nghiệp, nhà máy sản xuất đến hộ gia đình, trường học và trung tâm y tế, ngày càng nhiều khách hàng chủ động khai thác diện tích mái sẵn có để tạo nguồn điện tại chỗ.