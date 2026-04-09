Bộ Công Thương vừa hoàn thành dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều tại Thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 7/11/2025 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi Khoản 1 Điều 4 về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học và truyền thống. Cụ thể, từ ngày 30/4/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Trước đó, tại Thông tư số 50 quy định xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026.

Như vậy, theo đề xuất mới, việc bán xăng sinh học E10 trên toàn quốc sẽ được triển khai sớm trước 1 tháng so với lộ trình cũ.

Các doanh nghiệp đang đẩy mạnh bán xăng E10 trên toàn quốc. Ảnh: Nguyễn Huế

Thực tế, từ tháng 8/2025, một số doanh nghiệp đã triển khai kinh doanh thí điểm xăng E10 tại các cửa hàng xăng dầu ở những thành phố lớn như TPHCM, Hà Nội và Hải Phòng.

Theo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), việc sử dụng nhiên liệu sinh học không còn là dự định của tương lai mà đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc tại nhiều cường quốc trên thế giới. Từ tháng 4 này, với việc phân phối rộng rãi xăng E10, Việt Nam đang chính thức tăng tốc trên "đường đua" chuyển đổi năng lượng xanh toàn cầu.

Petrolimex nhấn mạnh, lựa chọn xăng E10 không chỉ là câu chuyện thay đổi thói quen tiêu dùng, mà còn là cách mỗi chúng ta đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững chung của toàn cầu. Do đó, người dân có thể ghé ngay hệ thống cửa hàng xăng dầu của tập đoàn này trên toàn quốc để nạp đầy xăng E10 cho xe máy và ô tô.

Hiện, Petrolimex đã hoàn thiện 9 điểm kho pha chế và nâng cấp hệ thống hơn 2.800 cửa hàng bán lẻ để đáp ứng tiêu chuẩn lưu trữ, phân phối xăng E10 trên toàn quốc.

“Sau thời gian thử nghiệm thành công xăng E10 tại TPHCM từ tháng 8/2025, tập đoàn không ghi nhận bất kỳ sự cố nào từ người sử dụng phương tiện phản ánh”, Petrolimex khẳng định. Đồng thời cho biết việc sử dụng E10 có thể tối ưu hiệu suất bởi chỉ số octan cao trong ethanol giúp quá trình cháy diễn ra trơn tru hơn.

Không chỉ vậy, xăng E10 an toàn với hầu hết các dòng xe sản xuất sau năm 2000. Do đó, người tiêu dùng chỉ cần lưu ý lựa chọn đúng chuẩn nhiên liệu phù hợp với thiết kế động cơ (Euro 3, 4 hoặc 5) để bảo vệ phương tiện tối đa.

Tương tự, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cho biết, doanh nghiệp đã sẵn sàng bán đại trà xăng sinh học E10 RON95 trong toàn hệ thống gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PVOIL toàn quốc ngay từ tháng 4/2026.

“Trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn như hiện nay, mỗi lần đổ xăng E10 cũng là một cách để góp phần giữ cho nguồn cung ổn định hơn”, PVOIL chia sẻ.