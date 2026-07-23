Ông Trần Việt Hùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương), cho biết kế hoạch kiểm tra được ban hành từ ngày 15/7 theo đề nghị của Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước).

Theo yêu cầu của Cục Phòng, chống rửa tiền, lực lượng quản lý thị trường phải kiểm tra tối thiểu 3 doanh nghiệp kinh doanh kim khí quý, đá quý. Trên cơ sở này, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước dự kiến kiểm tra 5 doanh nghiệp tại Hà Nội.

Đây là hoạt động kiểm tra theo chuyên đề, không phải cuộc kiểm tra đột xuất đối với doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm, ông Hùng cho hay.

5 doanh nghiệp kinh doanh vàng, đá quý ở Hà Nội vào diện kiểm tra chuyên đề. Ảnh: Minh Hiền

Theo Thông tư 27 về hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính, quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề sẽ được gửi cho đối tượng kiểm tra để chuẩn bị trước hồ sơ tài liệu, cung cấp cho đoàn kiểm tra khi đoàn đến doanh nghiệp làm việc.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc hàng hóa, nhãn hàng hóa và các quy định thuộc phạm vi quản lý của lực lượng quản lý thị trường.

Đối với vàng trang sức có gắn đá quý, đoàn kiểm tra sẽ xem xét tổng thể sản phẩm để đánh giá và xử lý theo thẩm quyền được giao.

Theo kế hoạch, công tác kiểm tra sẽ được triển khai và hoàn thành trong tháng 8/2026. Sau khi hoàn thành kiểm tra, Cục sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả, đánh giá việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và kiến nghị xử lý nếu phát hiện vi phạm hoặc bất cập trong cơ chế quản lý.