Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu", đồng thời thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu và lời khai của các đối tượng xác định, từ năm 2022-2024, đường dây này đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính trên 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, 4 bị can vừa bị khởi tố gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1994, trú tại phường Tân Hưng), Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công (SN 1975, trú tại phường Hạnh Thông); Trần Hữu Thanh Quân (SN 1994, trú tại phường Gia Định) và Hoàng Trung Bắc (SN 1992, trú tại phường Lái Thiêu, cùng ở TPHCM).

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian trên, Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), đã thống nhất chủ trương và chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc), vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.

Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi số kim cương được vận chuyển về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán lại cho Công ty SJC; còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc trực tiếp giao số kim cương nhập lậu cho công ty.

Để che giấu nguồn gốc hàng hóa và trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý của Công ty SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.

Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương nhập lậu tiếp tục được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC - đơn vị kiểm định của Công ty SJC - để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm hợp thức hóa hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp cho số hàng hóa nhập lậu.

Quá trình mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, Lê Thúy Hằng hiện đã bị Tòa án tuyên phạt 22 năm tù về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây buôn lậu, truy bắt các đối tượng liên quan, thu hồi triệt để tang vật và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.