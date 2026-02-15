Bộ Công Thương cho biết, trước đó đã nhận được thư kiến nghị của một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông về việc áp giá bán lẻ điện cho sản xuất đối với hoạt động của trung tâm dữ liệu. Nội dung kiến nghị này cũng đã được đăng tải trên VietNamNet qua bài viết “Kiến nghị giữ nguyên giá điện áp dụng đối với các trung tâm dữ liệu”.

Liên quan đến những vấn đề các doanh nghiệp viễn thông kiến nghị về giá điện, Bộ Công Thương cho biết, căn cứ việc thực hiện Quyết định số 28 ngày 7/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, Bộ đã ban hành Thông tư số 16 ngày 29/5/2014 quy định về thực hiện giá bán điện và các Thông tư sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 16 (gọi tắt là Thông tư số 16), trong đó hướng dẫn việc áp giá bán lẻ điện theo đối tượng và mục đích sử dụng điện.

Trong giai đoạn trước đây, loại hình các trung tâm dữ liệu quy mô lớn chưa phát triển, do đó, Thông tư 16 chưa quy định đối tượng sử dụng điện riêng cho các trung tâm dữ liệu, các trung tâm dữ liệu được áp dụng giá điện theo nhóm sản xuất.

Việc áp dụng này phù hợp với điều kiện thực tiễn tại thời điểm đó, khi hoạt động trung tâm dữ liệu chưa được nhận diện đầy đủ như một loại hình hoạt động dịch vụ chuyên biệt trong nền kinh tế số.

Doanh nghiệp viễn thông có văn bản khẩn gửi Bộ Công Thương liên quan đến việc áp khung giá điện kinh doanh thay vì sản xuất cho các data center khiến doanh nghiệp phải mất thêm cả nghìn tỷ đồng.

Về việc áp dụng giá bán lẻ cho các doanh nghiệp viễn thông, Thông tư số 16 đã quy định như sau:

Nhóm ngành nghề thuộc đối tượng áp dụng giá sản xuất, bao gồm: “Các tổng đài, mạng truyền dẫn, trạm thu, phát sóng thuộc các công ty viễn thông, công ty truyền hình”. (khoản 9 Điều 7) và “sản xuất sản phẩm cơ khí; sản xuất các sản phẩm từ vàng bạc, đá quý; sản xuất phần mềm tin học, âm bản; sản xuất bao bì". (khoản 13 Điều 7).

Nhóm ngành nghề thuộc đối tượng áp dụng giá kinh doanh, bao gồm: “Cơ sở hoạt động kinh doanh của công ty truyền thông, viễn thông, truyền hình; cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thông tin, bưu chính (trừ dịch vụ bưu chính phổ cập, dịch vụ bưu chính bắt buộc là các dịch vụ công ích)" (khoản 3 Điều 8).

"Như vậy, việc áp dụng giá bán lẻ điện cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông theo giá điện cho nhóm khách hàng kinh doanh hay sản xuất căn cứ trên tính chất ngành nghề và mục đích sử dụng điện của các nhóm khách hàng sử dụng điện", Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Các quy định về áp dụng giá bán lẻ điện đối với doanh nghiệp viễn thông tại Thông tư số 16 tiếp tục được kế thừa trong Thông tư số 60 (khoản 9 Điều 7 và khoản 3 Điều 11).

Để phù hợp với thực tiễn phát triển của thị trường, trên cơ sở ý kiến của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hiệp hội, Bộ Công Thương đã bổ sung quy định cụ thể về giá điện áp dụng cho trung tâm dữ liệu. Cụ thể, tại khoản 19 Điều 11 Thông tư số 60, Bộ quy định việc áp dụng giá điện đối với “cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung”.

Quy định này được xây dựng căn cứ Luật Viễn thông 2023 và Quyết định số 36 ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Theo đó, trung tâm dữ liệu được xác định là cơ sở vật chất phục vụ lưu trữ, xử lý dữ liệu số cho chính doanh nghiệp, hoặc cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá nhân khác.

Trên cơ sở đó, Thông tư số 60 quy định:

Nếu trung tâm dữ liệu cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu cho bên thứ ba, thì áp dụng giá bán lẻ điện theo mục đích kinh doanh.

Nếu trung tâm dữ liệu chỉ phục vụ nội bộ doanh nghiệp, không cung cấp dịch vụ ra bên ngoài, thì áp dụng giá điện theo mục đích ghi trong hợp đồng mua bán điện.

Trường hợp trung tâm dữ liệu vừa phục vụ nội bộ, vừa cung cấp dịch vụ cho bên thứ ba, giá điện sẽ được xác định theo tỷ lệ sản lượng điện sử dụng cho từng mục đích, căn cứ thỏa thuận giữa các bên theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư số 60.

Như vậy, trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp viễn thông, truyền hình phục vụ cho chính hoạt động của công ty đó thì áp giá điện sản xuất. Trường hợp trung tâm dữ liệu cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác thì sẽ áp giá theo mục đích sử dụng là kinh doanh.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã có văn bản gửi Bộ Công Thương trao đổi về kiến nghị của các doanh nghiệp liên quan đến quy định giá điện đối với trung tâm dữ liệu.

Theo ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ, hoạt động của trung tâm dữ liệu của các doanh nghiệp viễn thông tương tự như các hoạt động viễn thông khác, hiện đang được áp dụng giá điện cho mục đích sản xuất, nên việc các doanh nghiệp đề xuất áp dụng giá bán lẻ điện cho mục đích sản xuất đối với trung tâm dữ liệu có cơ sở thực tiễn và pháp lý.

Ngày 13/2, Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam căn cứ quy định tại Thông tư số 60/2025/TT-BCT và nghiên cứu ý kiến của Bộ Khoa học - Công nghệ để chỉ đạo các tổng công ty điện lực thực hiện việc áp dụng giá bán lẻ điện cho trung tâm dữ liệu đúng quy định.