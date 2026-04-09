Giá giảm sốc, thực hiện trích lập quỹ bình ổn

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h30 ngày 9/4.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 22.344 đồng/lít, giảm 2.393 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành và thấp hơn xăng RON95-III 1.199 đồng/lít.

Giá xăng RON95-III không cao hơn 23.543 đồng/lít, giảm 2.993 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 32.969 đồng/lít, giảm mạnh tới 9.872 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 22.613 đồng/kg, giảm 1.658 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Bộ Công Thương cho biết, trong kỳ điều hành lần này, thị trường xăng dầu thế giới chịu tác động của nhiều yếu tố liên quan đến xung đột địa chính trị. Cụ thể, xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn tiếp diễn, trong khi xuất hiện lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran. Bên cạnh đó, xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn kéo dài.

Các yếu tố này khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong ngày 8/4 giảm mạnh.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành ngày 9/4 và kỳ điều hành ngày 8/4 đồng loạt giảm từ 12,12-26,54% tuỳ loại. Đơn cử, giá xăng RON92 giảm 14,7%, còn 119,46 USD/thùng; xăng RON95-III có giá 125,82 USD/thùng, giảm 15,59%; dầu diesel có giá 183,29 USD/thùng, giảm 26,54% và dầu mazut giá 642,17 USD/tấn, giảm 12,12%.

Bộ tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON92 và xăng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Đáng chú ý, ở kỳ điều hành này, liên bộ quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước). Cụ thể, trích lập mức 800 đồng/lít với xăng sinh học, xăng không chì và dầu mazut; riêng dầu diesel trích lập 1.000 đồng/lít.

Vì sao có nhiều kỳ phải điều chỉnh giá vào giữa đêm?

Liên quan đến việc điều hành giá xăng dầu ở một số kỳ vào giữa đêm, tại họp báo thường kỳ Bộ Công Thương chiều 9/4, Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng kinh doanh xăng dầu và khí (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước) cho biết, việc này chỉ diễn ra ở các trường hợp bất thường, không diễn ra thường xuyên.

Ông nhấn mạnh, xuất phát từ yêu cầu bám sát diễn biến thị trường theo Nghị quyết 36 và Nghị quyết 55, trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới biến động mạnh. Theo đó, khi mức tăng vượt 15% hoặc giảm trên 10% (theo Nghị quyết 55), việc điều hành cần được thực hiện kịp thời.

Bộ Công Thương chuẩn bị sẵn các kịch bản khi giá xăng dầu biến động mạnh. Ảnh: Nguyễn Huế

Ngoài ra, việc điều hành vào cuối ngày giúp cơ quan quản lý cập nhật giá Platts Singapore mới nhất, từ đó xác định giá cơ sở sát thực tế, hạn chế tác động đến thị trường. Hơn nữa, việc triển khai vào ban đêm trên toàn quốc cũng nhằm tránh xáo trộn, hạn chế đầu cơ, găm hàng chờ tăng giá, ông Tuấn cho hay.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân bổ sung: “Điều hành vào ban đêm nhằm đảm bảo khi rà soát giá cơ sở, có thể cập nhật đầy đủ dữ liệu cuối ngày để xác định xu hướng tăng hoặc giảm, từ đó đưa ra quyết định điều hành phù hợp, sát với diễn biến thị trường”.

Về nguồn cung xăng dầu, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, nguồn nhập khẩu từ Trung Đông thời gian qua có tác động nhất định. Tuy nhiên, theo cập nhật từ các doanh nghiệp đầu mối, các lô hàng vẫn được triển khai theo kế hoạch; dù việc vận chuyển có gián đoạn cục bộ, hàng vẫn được đưa về Việt Nam.

Trong tháng 3, các doanh nghiệp đã tăng cường nhập khẩu với khối lượng lớn, trên 3 triệu m3 xăng dầu. Cùng với lượng tồn kho trong nước, nguồn cung trong tháng 4 cơ bản được đảm bảo.

Hiện nay, doanh nghiệp chủ động đa dạng hóa nguồn cung, không phụ thuộc vào Trung Đông, như tăng mua dầu từ Nga để phục vụ các nhà máy lọc dầu.

“Dù chịu áp lực lớn, việc triển khai đồng bộ các giải pháp thời gian qua đã giúp đảm bảo cung ứng xăng dầu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng”, ông Tuấn nói.

Trong trường hợp giá xăng dầu biến động mạnh, lên tới 200 USD/thùng, Bộ Công Thương đã xây dựng các kịch bản điều hành theo hướng linh hoạt, nhằm không để đứt gãy nguồn cung, không gây lạm phát hay mất cân đối vĩ mô. Hai nhà máy lọc dầu được duy trì vận hành ở mức cao nhất có thể, đồng thời điều chỉnh nguyên liệu đầu vào để giảm phụ thuộc vào Trung Đông.

Các công cụ như Quỹ Bình ổn giá xăng dầu sẽ được sử dụng linh hoạt để điều tiết biên độ giá trong ngắn hạn, kết hợp với các chính sách giảm thuế.