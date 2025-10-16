Chiều tối 16/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh – phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

Dự lễ có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương; các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân và đông đảo cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, với tầm nhìn chiến lược sâu sắc, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập Chiến khu 5 (nay là Quân khu 5), đánh dấu bước ngoặt trong quá trình xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Nhật Bắc

Trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, Quân khu 5 là chiến trường trọng điểm, ác liệt nhất, trực diện đối đầu với các chiến lược và thủ đoạn chiến tranh nguy hiểm, các loại hình tác chiến mới của quân thù.

“Thực tế chiến đấu của LLVT Quân khu 5 đã được tổng kết thành những cách đánh độc đáo, làm sâu sắc thêm nghệ thuật quân sự Việt Nam”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Sau ngày thống nhất đất nước, LLVT Quân khu 5 nhanh chóng chuyển sang nhiệm vụ mới: khắc phục hậu quả chiến tranh, trấn áp phản động, làm nghĩa vụ quốc tế, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn.

Địa bàn chiến lược, vai trò đặc biệt quan trọng

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Quân khu 5 là địa bàn chiến lược với năm đặc điểm nổi bật.

Một là, nơi giao thoa giữa nhiều hướng chiến lược, không chỉ của Việt Nam mà còn của Lào và Campuchia; có vị trí trọng yếu về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, cả trên đất liền, biên giới và biển đảo.

Hai là, địa bàn có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện ba chức năng của quân đội: đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.

Ba là, khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số và dân theo tôn giáo, đòi hỏi Quân khu 5 phải làm tốt công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Thủ tướng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nhật Bắc

Bốn là, Quân khu 5 cần tiếp tục phát huy vai trò trong phát triển hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội.

Năm là, Quân khu có đường biên giới dài trên 600km với Lào và Campuchia, trong đó còn hơn 93km chưa phân giới, cắm mốc.

"Chúng tôi cũng mong các đồng chí phải kết hợp với các bộ, ngành có liên quan chúng ta nhanh chóng cùng với các nước bạn để phân giới cắm mốc nốt 93 km. Công tác đối ngoại quốc phòng của Quân khu 5 có ý nghĩa thiết thực, cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Quân khu 5 trong giai đoạn mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 5 thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trong thời gian tới, với tinh thần tất cả vì nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, tranh thủ sức mạnh của nhân dân để tiếp tục hoàn thành xuất sắc vai trò đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.

Nhiệm vụ thứ nhất, Quân khu 5 nâng cao công tác nắm tình hình, tham mưu chiến lược, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ ba) cho Lực lượng vũ trang Quân khu 5. Ảnh: Nhật Bắc

Nhiệm vụ tiếp theo, Quân khu phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuyệt đối không để các thế lực thù địch lôi kéo, kích động nhân dân.

Kế tiếp, các đơn vị nâng cao sức mạnh tổng hợp, chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống, kể cả chiến tranh công nghệ cao.

Thứ tư, xây dựng Đảng bộ Quân khu 5 trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Thứ năm, Quân khu phải phát huy vai trò đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động các đoàn kinh tế quốc phòng, các doanh nghiệp quân đội; chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Cuối cùng, Quân khu 5 phải thực hiện hiệu quả hơn nữa việc đối ngoại quốc phòng với Lào và Campuchia, góp phần giữ vững hòa bình, hữu nghị, ổn định, mở rộng không gian hợp tác, phát triển cho khu vực và cả nước.

"Chúng ta mong đợi và tin tưởng lực lượng vũ trang Quân khu 5 tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực, phấn đấu đạt nhiều chiến công, thành tích cao, đóng góp to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, viết tiếp trang sử vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và của dân tộc Việt Nam anh hùng", Thủ tướng nhấn mạnh.