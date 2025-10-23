Sáng nay, tại đền thờ danh nhân Đỗ Khắc Chung (xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ), chính quyền và nhân dân địa phương đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 695 năm ngày mất danh nhân Đỗ Khắc Chung - người thầy nổi tiếng đặt nền móng truyền thống hiếu học cho vùng đất Sơn Đông.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung dâng hương tưởng niệm danh nhân Đỗ Khắc Chung

Dự lễ dâng hương có Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung, đại diện lãnh đạo UBND, sở, ngành của tỉnh Phú Thọ.

Trong không gian linh thiêng của ngôi đền 360 năm tuổi, tiếng trống, chiêng rền vang, khói hương lan tỏa, hòa cùng lời đọc chúc văn trang trọng của các bậc cao nhân xã Sơn Đông tưởng nhớ công lao người thầy xưa.

Chủ lễ dâng chúc văn trong nghi thức tế lễ. Ảnh: Đức Hoàng

Sau nghi thức tế lễ, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung cùng lãnh đạo địa phương, các thầy cô giáo, học sinh và đông đảo nhân dân trong vùng đã dâng hương, hoa, lễ vật tưởng niệm danh nhân Đỗ Khắc Chung và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với người đặt nền móng cho truyền thống hiếu học quê hương.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung cùng lãnh đạo địa phương dâng hương tại hậu cung. Ảnh: Đức Hoàng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga khẳng định đây là dịp để nhân dân tri ân và tôn vinh người thầy giáo tiêu biểu của quê hương, đồng thời cũng là dịp để có những định hướng, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá liên quan đến danh nhân Đỗ Khắc Chung và vùng đất Sơn Đông.

Danh nhân Đỗ Khắc Chung (1247-1330), quê ở xã Giáp Sơn (nay thuộc TP Hải Phòng), là bậc nho sinh uyên bác, nổi tiếng bởi học rộng, đức độ và tinh thần truyền dạy không mệt mỏi.

Nghi thức tế lễ trong lễ tưởng niệm 695 năm ngày mất danh nhân Đỗ Khắc Chung. Ảnh: Đức Hoàng

Nghi thức tế lễ do nhân dân xã Sơn Đông thực hiện. Ảnh: Đức Hoàng

Khi về vùng Quan Tử (Sơn Đông ngày nay), ông mở lớp dạy chữ, rèn người, gieo mầm hiếu học và đạo nghĩa cho dân làng. Chính từ ngọn đèn học ấy, Sơn Đông trở thành vùng đất “địa linh nhân kiệt”, sản sinh nhiều nhân tài, khoa bảng qua các triều đại.

Sau khi đỗ đạt, ông làm quan trong triều đình suốt gần 50 năm (từ năm 1280 đến năm 1329) dưới 4 triều vua Trần. Trong cuộc đời làm quan, ông đã có những cống hiến lớn và đạt được nhiều vinh hiển trong quan trường.

Danh nhân Đỗ Khắc Chung không chỉ có công lớn với triều đình, dân tộc, mà còn với dân làng Quan Tử. Trước khi ra làm quan, ông mở trường dạy học ở làng và trở thành người thầy đầu tiên, thổi bùng lên tinh thần hiếu học cho lớp thanh thiếu niên vùng phía Nam Lập Thạch.

Với truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trong suốt chiều dài lịch sử đất nước, xã Sơn Đông luôn có đội ngũ trí thức đông đảo, nhiều người có đóng góp lớn cho quê hương, đất nước.