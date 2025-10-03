Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, các Thứ trưởng Y Vinh Tơr, Nông Thị Hà, Nguyễn Hải Trung cùng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, đặc biệt tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Trước những mất mát to lớn, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân gặp nạn, đồng thời thăm hỏi, động viên nhân dân các vùng bị ảnh hưởng. Đảng, Nhà nước và Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương huy động mọi nguồn lực, triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất cho người dân.

Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra. Ảnh: Tuấn Ninh

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc tới các gia đình chịu mất mát, đặc biệt là đồng bào DTTS, đồng bào tín đồ tôn giáo và những người có hoàn cảnh khó khăn. Bộ trưởng kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ ủng hộ ít nhất một ngày lương để hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ.

Ngay trong buổi phát động, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã đóng góp tổng cộng 300 triệu đồng. Số tiền này sẽ được chuyển đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các địa phương bị thiệt hại.

“Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Dù nhỏ bé, sự đóng góp này sẽ góp phần giúp đồng bào vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định.

Công chức, viên chức của Bộ Dân tộc và Tôn giáo quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra. Ảnh: Tuấn Ninh

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng chỉ đạo Văn phòng Bộ bố trí dự kiến khoảng 1 tỷ đồng từ nguồn chính trị phí và 250 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa của Báo VietNamNet, thành lập ngay các đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo trực tiếp đến các địa phương, vùng bị ảnh hưởng để thăm hỏi, chia sẻ với đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 10.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các vụ, đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục kết nối, huy động thêm các nguồn tài trợ để hỗ trợ cho đồng bào vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.