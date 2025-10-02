Văn phòng Trung ương Đảng chiều nay tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng tập thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng đã tham gia ủng hộ.

Phát biểu tại cuộc quyên góp, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của nhân dân vùng bị thiên tai bão, lũ vừa qua.

Để khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, giúp người dân vùng bị ảnh hưởng nhanh chóng ổn định cuộc sống, Tổng Bí thư nhấn mạnh, các tỉnh, thành huy động các lực lượng quân đội, công an, thanh niên và các phương tiện kịp thời phối hợp, hỗ trợ triển khai công tác tìm kiếm, hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ.

Tổng Bí thư Tô Lâm ủng hộ đồng bào. Ảnh: TTXVN

Các tỉnh, thành cần bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, dứt khoát không để bất cứ người dân nào bị đói, rét, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Tổng Bí thư đề nghị, khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ; kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.

Tổng Bí thư lưu ý, các địa phương cần chủ động ứng phó bằng cách theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, thông báo và cảnh báo cho người dân, xây dựng phương án phòng, chống theo phương châm "bốn tại chỗ".

Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức lễ quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các cán bộ công chức, viên chức, người lao động các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội cùng tham dự ủng hộ.

Các cán bộ, công chức đã ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương, góp phần chung tay cùng cả nước hỗ trợ đồng bào các tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội quyên góp, ủng hộ đồng bào. Ảnh: Quốc hội

Chiều nay, đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã công bố danh sách 17 tỉnh, thành nhận hỗ trợ đợt 1 từ nguồn cứu trợ Trung ương với tổng số tiền là 265 tỷ đồng.

Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đọc lời kêu gọi của đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào.

Đoàn Chủ tịch kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm dành những tình cảm tốt đẹp, sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng Đảng, Nhà nước hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân.

Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị, với tinh thần "nhường cơm sẻ áo", người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều.

Mức phấn đấu chung là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mỗi người nên giúp ít nhất một ngày lương trở lên.

Người lao động nên giúp một ngày thu nhập; đoàn viên, hội viên, thanh niên, hộ gia đình có mức sống từ trung bình trở lên tiết kiệm chi tiêu ủng hộ 50.000 đồng trở lên.

Mọi đóng góp gửi về tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương.

Lãnh đạo các nước thăm hỏi tới nhân dân Việt Nam

Được tin cơn bão Bualoi (bão số 10) gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và hoa màu cho nhân dân các tỉnh miền Bắc và miền Trung của Việt Nam, lãnh đạo các nước đã có điện, thư thăm hỏi.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Điện thăm hỏi của Thủ tướng Lào có nội dung: "Chúng tôi theo dõi sát sao cơn bão số 10 (Bualoi) đổ bộ vào nhiều địa phương, khu vực và tỉnh của Việt Nam vừa qua đã gây thiệt hại to lớn về tính mạng và tài sản của nhân dân Việt Nam anh em.

Thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào, tôi xin gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc với tình cảm đồng chí anh em tới Đồng chí và qua Đồng chí tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em, nhất là gia đình các nạn nhân bị ảnh hưởng trong đợt thiên tai này.

Nước CHDCND Lào chúng tôi trong bất cứ hoàn cảnh nào luôn ở bên Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quan tâm sát sao của Chính phủ Việt Nam, các bộ, ngành liên quan từ Trung ương đến địa phương, nhân dân Việt Nam anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, cuộc sống người dân và những vùng bị ảnh hưởng do thiên tai lần này sẽ sớm ổn định”.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel có thông điệp chia buồn với nhân dân Việt Nam.

Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega Saavedra và đồng Tổng thống Rosario Murillo gửi thư chia buồn đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường.

Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Dominica (MIU) Miguel Mejía gửi thư chia buồn đến Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane gửi điện thăm hỏi tới Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

