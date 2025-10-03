Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ, cơ quan giúp việc Đảng ủy Chính phủ đóng góp ít nhất một ngày lương.

Hành động này không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn khẳng định tinh thần tương thân, tương ái, tình dân tộc, nghĩa đồng bào - truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Ảnh: VGP

Tháng 9 vừa qua, 4 cơn bão liên tiếp ảnh hưởng đến nước ta. Trong đó, bão số 10 được đánh giá là đặc biệt khốc liệt: Gió mạnh, mưa lớn, hoàn lưu gây lũ quét, ngập lụt diện rộng, nhiều con sông vượt mức báo động 3, thậm chí vượt mức lũ lịch sử. Từ Bắc Bộ tới Bắc Trung Bộ, nhiều địa phương phải gồng mình chống chọi với thiên tai.

Đến tối 2/10, thiệt hại đã lên tới mức rất lớn: 65 người chết và mất tích, 164 người bị thương, 349 ngôi nhà sập đổ, hơn 172.000 căn bị hư hỏng; trên 1.400 điểm trường, 145 cơ sở y tế bị phá hủy; hơn 100.000 ha lúa, hoa màu và thủy sản bị mất trắng. Hệ thống giao thông, hạ tầng thiết yếu ở nhiều vùng bị chia cắt. Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ ước tính trên 15.000 tỷ đồng.

Trước tình hình nghiêm trọng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư và Thủ tướng đã liên tục chỉ đạo, thăm hỏi, động viên người dân vùng bão lũ.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Lê Thành Long tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào. Ảnh: VGP

Thủ tướng ban hành 9 công điện, trực tiếp cùng các Phó Thủ tướng đến hiện trường để kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó, khắc phục hậu quả. Ngày 2/10, Chính phủ quyết định hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ ngân sách dự phòng cho 15 địa phương nhằm khắc phục đê điều, hồ chứa, công trình phòng chống thiên tai và bố trí ổn định dân cư vùng bị ảnh hưởng.

Cùng ngày, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động lễ kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc. Hoạt động quyên góp tại Văn phòng Chính phủ ngay sau đó là sự hưởng ứng kịp thời, góp thêm nguồn lực để người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải “thần tốc hơn nữa”, huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp, đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, ông kêu gọi toàn xã hội tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia: “Ai có của góp của, ai có công góp công; ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít; một miếng khi đói bằng một gói khi no”.