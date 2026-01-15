Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Y Vinh Tơr; Thứ trưởng Y Thông; Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung; các ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ; bí thư, phó bí thư, cấp ủy các Đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung thông tin về chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; điều kiện, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 22 của Luật Tổ chức Quốc hội và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 37 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân...

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và các vị lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo bỏ phiếu tại Hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết dựa trên các quy trình bầu cử, Bộ Dân tộc và Tôn giáo có Vụ trưởng Vụ Chính sách Hoàng Văn Tuyên được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 theo cơ cấu đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương.

Ông Hoàng Văn Tuyên có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống giản dị, mẫu mực. Ông là cán bộ người dân tộc thiểu số, có trình độ năng lực chuyên môn, được đào tạo cơ bản. Trong quá trình công tác, ông đã thể hiện năng lực lãnh đạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó và có chiều hướng phát triển. Việc giới thiệu ông Hoàng Văn Tuyên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 bảo đảm theo tiêu chuẩn, quy định.

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu ông Hoàng Văn Tuyên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Ảnh: Lê Anh Dũng

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Văn Tuyên bày tỏ niềm xúc động, vinh dự và lòng biết ơn sâu sắc tới Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ và toàn thể cử tri đã tin tưởng, tín nhiệm, giới thiệu ứng cử đại biểu khóa 16. Ông khẳng định đây là niềm vinh dự và tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức lớn lao.

Ông chia sẻ đã có thời gian công tác 8 năm ở địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, 20 năm công tác trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc, được rèn luyện và trưởng thành qua nhiều vị trí khác nhau. Trong suốt chặng đường công tác, ông luôn nhận được sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo cùng sự đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ quý báu của đồng nghiệp. Điều đó đã giúp ông tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm và có điều kiện hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ được giao.

“Ở mỗi vị trí công tác, tôi luôn tự nhắc mình phải làm tròn trách nhiệm của một người đảng viên, một công chức, cố gắng làm việc bằng tất cả tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm” - ông Hoàng Văn Tuyên bày tỏ.

Ông Hoàng Văn Tuyên bày tỏ nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Ảnh: Lê Anh Dũng

“Dù ở cương vị nào, nếu được cử tri tin tưởng, bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16, tôi sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy những kinh nghiệm đã tích lũy để tham gia tích cực, trách nhiệm vào công tác lập pháp và giám sát của Quốc hội; làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, đặc biệt là lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, vì sự phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” - ông Hoàng Văn Tuyên chia sẻ.

Hội nghị đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, 100% cử tri tham dự thống nhất giới thiệu ông Hoàng Văn Tuyên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ông Hoàng Văn Tuyên sinh ngày 16/3/1975, dân tộc Nùng, quê quán ở xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn. Ông có trình độ chuyên môn kỹ sư Trồng trọt, thạc sĩ Quản lý công, lý luận chính trị cao cấp. Trong quá trình công tác, ông từng trải qua các vị trí: Phó vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Ủy ban Dân tộc (10/2016-3/2021); ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Ủy ban Dân tộc (3/2021-2/2025); ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Chính sách, Bộ Dân tộc và Tôn giáo (tháng 3/2025 đến nay).