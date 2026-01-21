Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thực tiễn hoạt động 80 năm, 15 nhiệm kỳ đã chứng minh mỗi bước phát triển của Quốc hội đều có nền tảng vững chắc là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Điều này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại đại hội. Ảnh: TTXVN

Trong hoạt động của Quốc hội, yêu cầu về tính Đảng luôn được quán triệt sâu sắc, bảo đảm giữ vững 4 kiên định về đường lối chính trị. Pháp luật được ban hành phải phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng.

Yêu cầu tính nhân dân được thể hiện rất sâu sắc trên các khía cạnh: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, do cử tri cả nước bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín, với cơ cấu đại diện cho các tầng lớp nhân dân. Quốc hội còn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mọi hoạt động, quyết sách của Quốc hội đều phải xuất phát từ thực tiễn, đặt nhân dân ở vị trí trung tâm, lấy sự hài lòng của nhân dân để đo lường hiệu quả. Đại biểu Quốc hội phải gắn bó mật thiết, lắng nghe, trăn trở trong từng quyết sách vì quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Những năm qua, quá trình nỗ lực đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội cũng chính là quá trình không ngừng nâng cao tính Đảng, làm sâu sắc tính nhân dân theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết hoạt động lập pháp của Quốc hội khóa 15 đã kịp thời thể chế hóa nhiều chủ trương lớn của Đảng, đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Quốc hội đặc biệt coi trọng việc lấy ý kiến nhân dân, lắng nghe phản biện xã hội, tham vấn rộng rãi các cơ quan, tổ chức chuyên gia, nhà khoa học và đối tượng chịu sự tác động bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Diễn đàn Quốc hội là nơi trăn trở về những tác động đến quyền con người, quyền công dân, về tính khả thi và sức sống của từng quy phạm.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự đại hội. Ảnh: TTXVN

"Tinh thần họp mỗi khi đất nước cần, nhân dân cần, chuẩn bị từ sớm, từ xa là bước phát triển rõ rệt về tính Đảng, tính nhân dân của Quốc hội khóa 15", bà Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ việc nâng cao tính Đảng, tính nhân dân vừa là nguyên tắc chính trị nội tại vừa là đòi hỏi khách quan của thực tiễn, cũng là điều kiện tiên quyết để Quốc hội thực hiện tốt 3 chức năng cơ bản.

Bà chia sẻ thời gian tới sẽ chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp, phấn đấu bầu đủ số lượng, bảo đảm cơ cấu nhưng phải ưu tiên hàng đầu về chất lượng, lựa chọn giới thiệu những người thật sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, nâng cao bản lĩnh chính trị, đề cao trách nhiệm của từng đại biểu.

"Các đại biểu là đảng viên phải thực sự tiền phong, gương mẫu, có đạo đức trong sáng, có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên hết, có chuyên môn sâu, kỹ năng hoạt động tốt, có tầm nhìn chiến lược và năng lực phân tích, hoạch định chính sách", Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

MẶT TRẬN TỔ QUỐC PHẢI LÀ NƠI NHÂN DÂN GỬI GẮM NIỀM TIN

Thay mặt Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trình bày tham luận về phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.

Bà Nga cho biết nhiệm kỳ qua, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố. Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng tiếp tục được lan tỏa. Sức mạnh tổng hợp của nhân dân được phát huy mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trình bày tham luận. Ảnh: TTXVN

MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên ngày càng phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, khẳng định vị trí cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân thông qua việc tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tiếp xúc cử tri và đối thoại trực tiếp.

Qua các kênh giám sát của MTTQ, nhân dân đã tích cực tham gia phản ánh những bất cập trong quản lý và thực thi công vụ, cung cấp thông tin để giúp các cơ quan chức năng kịp thời xử lý nhiều vấn đề, vụ việc nảy sinh trong thực tiễn. Qua đó, vai trò của nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được phát huy, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của tri thức, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng với những cơ hội, thách thức đan xen, việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nhân tố mang ý nghĩa chiến lược, là động lực quan trọng để đất nước vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội và phát triển bền vững.

Theo bà Hà Thị Nga, MTTQ Việt Nam đề nghị tăng cường cơ chế thực hành dân chủ, minh bạch, bảo đảm nhân dân tham gia ý kiến, giám sát và phản biện xã hội một cách thực chất; các cấp chính quyền, các ngành, các cấp thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình đối với kiến nghị của nhân dân. Khi đó, đại đoàn kết toàn dân tộc chắc chắn sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng, thúc đẩy đất nước phát triển và vững vàng trước những biến động mang tính toàn cầu.

Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương xác định hơn lúc nào hết, MTTQ cần phát huy cao độ vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở cần được nâng cao; kiện toàn, vận hành hệ thống tổ chức theo mô hình mới và cơ chế phối hợp theo hướng “một việc - một đầu mối - một thời hạn - một kết quả”.

Bà Nga nhấn mạnh MTTQ phải thực sự là nơi nhân dân gửi gắm niềm tin, nơi mọi tiếng nói chính đáng của nhân dân được lắng nghe và tôn trọng, là sợi dây bền chặt kết nối Đảng, Nhà nước và nhân dân.