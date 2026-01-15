Bộ Giáo dục và Đào tạo hôm nay tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn - người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Các cử tri đã được nghe quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; giới thiệu danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Cử tri nhất trí ông Nguyễn Kim Sơn có lý lịch trong sạch, rõ ràng; lập trường kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Ông cũng có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; tác phong gần gũi, dân chủ, công bằng, thẳng thắn, chính trực, liêm chính.

Trên cương vị là đại biểu Quốc hội khóa 15, ông Nguyễn Kim Sơn đã tích cực tham gia nghiên cứu các dự án luật, nghị quyết đã được thông qua trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự án luật, nghị quyết, các vấn đề quan trọng. Ông thực hiện tốt vai trò người đại biểu nhân dân, mang tiếng nói của cử tri đến diễn đàn của Quốc hội, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

Trên cương vị Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Kim Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo ngành đạt nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa chiến lược.

Công tác hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh với nhiều luật, nghị quyết quan trọng được Quốc hội thông qua, trong đó năm 2025 lần đầu tiên có bốn luật về giáo dục. Bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ, giáo viên được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập tiếp tục được nâng cao.

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đồng bộ từ lớp 1 đến lớp 12; công tác thi, tuyển sinh, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và chuyển đổi số đạt kết quả rõ nét...

Cử tri nhất trí cho rằng, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn trở thành đại biểu Quốc hội. Với tư cách là một đại biểu Quốc hội, thông qua các hoạt động của Quốc hội, Bộ trưởng có điều kiện lắng nghe, chia sẻ các ý kiến, đề xuất của các đại biểu Quốc hội, nguyện vọng chính đáng của cử tri cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của các lãnh đạo, cử tri cơ quan trong quá trình tham gia đại biểu Quốc hội khóa 15 và đã giới thiệu ông tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Ông khẳng định, đây là niềm vinh dự của cá nhân, là trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và cử tri cả nước.

Trong thời gian tới, nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm và Đảng giao phó, ông Nguyễn Kim Sơn cam kết sẵn sàng đảm nhiệm vai trò đại biểu Quốc hội, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển đột phá, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Tại hội nghị, 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Kim Sơn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Sáng nay, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.