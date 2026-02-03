Tham dự Hội nghị còn có các Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo: Y Thông, Nông Thị Hà, Nguyễn Hải Trung; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động các đơn vị khối quản lý nhà nước làm việc tại trụ sở Bộ; công chức các cơ quan chuyên trách Đảng ủy Bộ.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ chủ trì Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị nêu, năm 2025, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của Lãnh đạo Bộ, công tác điều hành đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ và kiến tạo”.

Ngay từ đầu năm, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã chủ động nhận diện các khó khăn, ban hành kịp thời các chương trình hành động; thiết lập cơ chế giám sát chặt chẽ đối với từng đơn vị trực thuộc. Sự đồng bộ trong điều hành đã giúp Bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển chung của đất nước.

Cùng với đó, Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan và thủ trưởng các vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đã thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức được bảo đảm; quyền làm chủ của công chức, viên chức ngày càng được thể hiện rõ nét, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr phát biểu

Mặt khác, tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức được nâng cao, tạo bầu không khí đoàn kết, dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác cải cách hành chính được tăng cường; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc; việc công khai, minh bạch được thực hiện thường xuyên, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2025, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, năm 2026, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: triển khai xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo.

Quang cảnh Hội nghị

Đặc biệt là Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2045; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo…

Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng tôn giáo; kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, tôn giáo; đặc biệt là các điểm nóng về an ninh trật tự, tôn giáo, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường…; giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà phát động phong trào thi đua năm 2026

Tại Hội nghị các đại biểu đã tích cực thảo luận vào các báo cáo; thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.

Phát động phong trào thi đua năm 2026, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà cho biết, năm 2026 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; cùng nhiều ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước và kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành công tác dân tộc.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr trao cờ thi đua cho 3 tập thể

Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026–2030. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với toàn ngành là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ; nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính; lấy hiệu quả công việc và kết quả thực chất làm thước đo.

Thứ trưởng Nông Thị Hà nhấn mạnh: Trên tinh thần đó, Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo phát động phong trào thi đua năm 2026 với chủ đề “Phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua đổi mới, sáng tạo, lập thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026”.

Thứ trưởng Y Thông trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2025

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr nhìn nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ trong thực hiện các nhiệm vụ năm 2025.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr khẳng định, năm 2025, dưới sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ và thủ trưởng các vụ, đơn vị, Công đoàn Bộ, Ban Thanh tra nhân dân, các tổ chức công đoàn trực thuộc đã phát huy tốt trách nhiệm của mình đối với các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cho rằng, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, vướng mắc và yêu cầu các vụ, đơn vị nghiên cứu kỹ những hạn chế này để khắc phục trong năm 2026.

Đối với nhiệm vụ năm 2026, Thứ trưởng Y Vinh Tơr đề nghị các vụ, đơn vị tiếp tục chủ động tham mưu, cụ thể hóa việc xây dựng, hoàn thiện thể chế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt là xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo; hoàn thiện thể chế về chiến lược công tác dân tộc, tôn giáo.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác năm 2025

Về công tác chuyên môn, Thứ trưởng Y Vinh Tơr đề nghị các vụ, đơn vị tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo bám sát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo lần thứ I, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; chương trình công tác của Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ… để chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác dân tộc, tôn giáo.

Đối với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, Thứ trưởng Y Vinh Tơr đề nghị, các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, xây dựng các cơ chế để công chức, viên chức, người lao động phát huy quyền làm chủ tập thể; có quyền và trách nhiệm tham gia vào việc xây dựng, định hướng, tổ chức thực hiện cũng như giám sát, kiểm tra các hoạt động của cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt phương châm tôn trọng, lắng nghe các ý kiến đóng góp, kiến nghị của cán bộ, công chức, người lao động.

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2026 - 2027 gồm 7 thành viên, với tỷ lệ tán thành cao.

Để ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân thuộc và trực thuộc Bộ trong năm 2025, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Đồng thời, tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 241 cá nhân; 107 cá nhân nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 5 cá nhân nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ; 6 tập thể nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương nhận Cờ thi đua của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.