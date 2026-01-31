Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung chủ trì Hội nghị công tác cán bộ

Tại hội nghị, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo về công tác cán bộ, gồm: Quyết định số 63/QĐ-BDTTG tiếp nhận, bổ nhiệm ông Bùi Tôn Hiến, Phó Viện trưởng Viện khoa học Tổ chức Nhà nước và Lao động, Bộ Nội vụ giữ chức vụ Giám đốc Học viện Dân tộc; Quyết định số 65/QĐ-BDTTG, điều động, bổ nhiệm ông Trần Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo giữ chức vụ Phó Giám đốc Thường trực Nhà khách Dân tộc; Quyết định số 66/QĐ-BDTTG điều động, bổ nhiệm ông Phạm Bình Sơn, Phó Chánh Văn phòng Bộ giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và các đại biểu tặng hoa chúc mừng các cán bộ được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Thay mặt các các bộ được trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm, ông Bùi Tôn Hiến, tân Giám đốc Học viện Dân tộc trân trọng cảm ơn các lãnh đạo Bộ đã tin tưởng, giao nhiệm vụ; đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm lớn lao đối với cá nhân ông và các cán bộ được bổ nhiệm hôm nay.

Trên cương vị mới, ông Bùi Tôn Hiến cam kết nỗ lực hết sức mình, cùng với Ban giám hiệu, tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường nỗ lực xây dựng Học viện trở thành tập thể đoàn kết, vững mạnh, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong thời gian tới.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung chúc mừng các cán bộ được nhận quyết định. Bộ trưởng nhấn mạnh, sự kiện này không chỉ là dấu ấn của cá nhân mỗi người mà còn thể hiện sự quyết tâm của công tác cán bộ trong đảm bảo sự ổn định, phát triển của các đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Bùi Tôn Hiến, tân Giám đốc Học viện Dân tộc phát biểu tại Hội nghị

Lưu ý đối với Học viện Dân tộc, Bộ trưởng yêu cầu, Ban giám hiệu, cán bộ nhà trường cần phải đặt tinh thần đoàn kết lên hàng đầu. Giám đốc Học viện phải là tấm gương về tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công việc, cuộc sống; phải tập hợp và phát huy sức mạnh tập thể; thay đổi tư duy, tìm hướng đi mới để đạt các mục tiêu về chất lượng đào tạo, nghiên cứu, tuyển sinh, từng bước xây dựng Học viện trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo lớn mạnh của đất nước.

Với Nhà khách Dân tộc, Bộ trưởng lưu ý, cần khẩn trương hoàn thiện về hạ tầng để đưa vào hoạt động. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú; sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực tại chỗ; xây dựng các kế hoạch, phương án tổ chức vận hành chuyên nghiệp tạo uy tín, thương hiệu, việc làm cho nhân viên, người lao động có thu nhập ổn định.

Hồng Phúc - Tuấn Ninh