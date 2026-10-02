HLV Jorge Jesus nhắc chuyện ăn mừng cùng Cristiano Ronaldo, cũng như mong muốn cả nước Bồ Đào Nha đứng về phía mình giữa mâu thuẫn.

Đội tuyển Bồ Đào Nha vừa khẳng định sức mạnh khi không có Cristiano Ronaldo bằng chiến thắng 4-2 trên sân Đan Mạch - thắng lợi thứ 3 liên tiếp dưới thời tân HLV trưởng Jorge Jesus.

Đó là màn rượt đuổi hấp dẫn và chiến thắng xứng đáng dành cho “Lusos” (biệt danh của đội), với chiến thuật rõ nét cùng sự vượt trội hoàn toàn so với chủ nhà Đan Mạch.

HLV Jorge Jesus mong Bồ Đào Nha đứng về mình. Ảnh: FPF

Bồ Đào Nha cầm bóng ít hơn (46%), nhưng vượt trội với 19 cú sút (10 chính xác, so với 3 của đối thủ) - trong đó có 13 lần trong vòng cấm.

HLV Jorge Jesus - người bị Rasmus Hojlund xúc phạm khi hai đội chào nhau sau trận đấu - có màn ăn mừng với người hâm mộ trên khán đài sân Parken.

Sau đó, chiến lược gia kỳ cựu chia sẻ về mối quan hệ với người hâm mộ. Ông khẳng định việc gần gũi với các CĐV không phải điều mới mẻ trong sự nghiệp của mình.

Jorge Jesus - người đam mê trường phái bóng đá Johan Cruyff, đặt tập thể lên trên mọi cá nhân - thậm chí nhắc lại thời gian ở Al Nassr, nơi ông từng cùng… Cristiano Ronaldo ăn mừng.

“Nếu nhìn lại quá khứ của tôi khi dẫn dắt những đội bóng khác, các bạn sẽ thấy tôi cũng làm như vậy”, Jorge Jesus nhớ lại. “Ở Al Nassr, mỗi khi thắng trận, tôi cũng thế. Tôi còn đánh trống cùng Cristiano nữa”.

Nhà cầm quân 72 tuổi thẳng thắn: “Tôi luôn hết sức gần gũi với người hâm mộ, nhưng ở Bồ Đào Nha thì khác”.

Bên cạnh đó, ông thể hiện sự hài lòng với câu trả lời mà đội tuyển đưa ra trên sân, sau một tuần đầy tranh cãi về đội trưởng Ronaldo.

“Tôi nghĩ các bạn (nhà báo) rất vui khi Bồ Đào Nha thể hiện chất lượng trong lối chơi, cho thấy một đội bóng trưởng thành, có những ý tưởng táo bạo và tin rằng mình có thể hiện thực hóa chúng trên sân”.

Jorge Jesus nhấn mạnh về nghề nghiệp: “Cuộc đời HLV là như vậy. Chỉ có một thứ bảo đảm cho chúng tôi: đó là chiến thắng. Phải thắng. Đời huấn luyện là thế”.

Khi được hỏi có cảm thấy cả nước Bồ Đào Nha đứng về phía mình trong cách xử lý vấn đề Ronaldo hay không, Jorge Jesus thừa nhận ông không chắc chắn.

Dù vậy, bày tỏ rõ mong muốn nhận được sự ủng hộ ấy: “Làm sao tôi biết cả nước có đứng về phía mình hay không. Tôi không biết, nhưng tôi mong là có”.