Đức tìm lại cảm giác chiến thắng tại Nations League 2026/27 khi đánh bại Serbia 2-0. Florian Wirtz tỏa sáng rực rỡ, giúp HLV Jürgen Klopp có chiến thắng đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng đội tuyển.

Đức cuối cùng cũng tìm lại niềm vui chiến thắng tại Nations League 2026/27 sau khi vượt qua Serbia 2-0. Đây cũng là dấu ấn đầu tiên của HLV Jurgen Klopp kể từ khi tiếp quản đội tuyển, trong ngày Florian Wirtz có màn trình diễn nổi bật.

Bischof và Wirtz cùng nhau ghi bàn cho ĐT Đức - Ảnh: GFT

Bước vào trận đấu với áp lực lớn sau hai lượt trận đầu tiên chỉ giành được 1 điểm, HLV Klopp quyết định thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Những điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả khi Đức chủ động kiểm soát thế trận, liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Serbia.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số ở phút 39. Florian Wirtz xử lý khéo léo trong vòng cấm rồi dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc, tạo điều kiện để Tom Bischof đá bồi thành công.

Sang hiệp hai, Đức tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Phút 61, Maximilian Mittelstädt kiến tạo để Wirtz khống chế bóng và tung cú dứt điểm lạnh lùng, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

ĐT Đức giành chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Jurgen Klopp - Ảnh: GFT

Đây là trận đấu đáng nhớ với Wirtz khi tiền vệ thuộc biên chế Liverpool góp dấu giày trong cả hai bàn thắng của Đức ở lần đầu đá chính dưới thời Klopp. Trong khi đó, Bischof cũng để lại dấu ấn với pha lập công quan trọng.

Những phút cuối, Đức kiểm soát tốt thế trận và không cho Serbia cơ hội tạo nên bất ngờ. Chiến thắng 2-0 giúp Đức có 4 điểm sau 3 trận, vươn lên vị trí thứ ba bảng 2 League A và tạo đà thuận lợi trước cuộc đối đầu Hy Lạp ở lượt trận tiếp theo tại UEFA Nations League.

Ghi bàn: Bischof (39'), Wirtz (61')

Đội hình thi đấu

Đức: Urbig, Treu, Thiaw, Anton, Mittelstadt, Bischof (Baur 77'), Scherhant (Conte 77'), Pavlovic (Janelt 88'), Gnabry, Wirtz, Woltemade (Burkardt 77')

Serbia: Petrovic, Nedeljkovic, Erakovic (Pavlovic 67'), Gudelj, Babic, Kostic, Zivkovic (Samardzic 67'), Maksimovic (Kostov 88'), Dzodic (Cvetkovic 67'), Tadic (Lukic 67'), Jovic