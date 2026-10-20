Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP
V.LEAGUE 2026/27 – VÒNG 4

19/10  18:00

 CA TPHCM 1-0 Thể Công Viettel

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 7

20/10  02:00

 Tottenham 3-1 Coventry

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 9

20/10  02:00

 Getafe 1-1 Vallecano

On Football, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 6

19/10  23:30

 Monza 4-0 Cagliari

MyTV

20/10  01:45

 Parma 0-3 Torino

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