Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
|V.LEAGUE 2026/27 – VÒNG 4
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19/10 18:00
|CA TPHCM 1-0 Thể Công Viettel
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FPT Play
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 7
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20/10 02:00
|Tottenham 3-1 Coventry
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 9
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20/10 02:00
|Getafe 1-1 Vallecano
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On Football, SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 6
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19/10 23:30
|Monza 4-0 Cagliari
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MyTV
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20/10 01:45
|Parma 0-3 Torino
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MyTV
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