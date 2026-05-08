Chiều 8/5, tại Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết năm 2026 cho 100 đại biểu là cán bộ và nhân dân xã Long Hải.

Công tác tuyên truyền giúp cán bộ, nhân dân, đặc biệt là ngư dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật khi hoạt động trên biển.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thượng tá Vũ Văn Chiêm, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Thành phố phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị định 106/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định liên quan đến quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Bên cạnh phổ biến pháp luật, các đại biểu còn được thông tin về tình hình biên giới biển của Thành phố Hồ Chí Minh sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Hiện thành phố quản lý hơn 117 km đường biên giới biển, 119 bến cảng và vùng biển rộng trên 14.000 km². Trong bối cảnh địa bàn quản lý ngày càng rộng, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, lực lượng Bộ đội Biên phòng Thành phố đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.

Theo Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, công tác tuyên truyền đã giúp cán bộ, nhân dân, đặc biệt là ngư dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật khi hoạt động trên biển. Qua đó, bà con hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; chấp hành nghiêm các quy định trong khai thác thủy sản, không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Trước đó, trong ngày 7/5 và sáng ngày 8/5, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết năm 2026 cho hơn 300 đại biểu là cán bộ và nhân dân trên địa bàn các xã Bình Châu, Hồ Tràm, Phước Hải, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xã Long Hải là địa phương có số lượng tàu cá hoạt động lớn, mỗi ngày có hàng trăm tàu khai thác hải sản trên biển. Thời gian qua, xã đã tăng cường phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền bằng các hình thức đa dạng như hội nghị, phát tài liệu, tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư và bến cảng. Qua triển khai, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo được nâng lên rõ rệt, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.