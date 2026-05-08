Đắk Lắk:

Chú trọng truyền thông số

Giảm nghèo thông tin không chỉ dừng ở việc phủ sóng hạ tầng công nghệ mà còn phải đưa thông tin chính thống, thiết thực đến với người dân, nhất là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại Đắk Lắk, nhiệm vụ này đang được cụ thể hóa bằng hàng loạt giải pháp trong Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2026 do UBND tỉnh ban hành hồi cuối tháng 4.

Một trong những điểm đáng chú ý , tỉnh Đắk Lắk xem không gian mạng như “một không gian mới để làm thông tin đối ngoại”.

UBND tỉnh xác định rõ yêu cầu “đẩy mạnh hiện đại hóa phương thức triển khai, đa dạng hóa loại hình truyền thông, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền, phù hợp với sự phát triển của khoa học - công nghệ và chuyển đổi số”. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho người dân ở cơ sở, đặc biệt tại những địa bàn còn khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội.

Để giảm nghèo thông tin cho người dân, tỉnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền trên đầy đủ các loại hình như báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử tổng hợp; đồng thời ưu tiên nâng cao số lượng và chất lượng nội dung trên báo điện tử và các nền tảng số.

Đáng chú ý, Đắk Lắk định hướng phát triển mạnh các sản phẩm truyền thông hiện đại như poster, video clip, phóng sự truyền hình, trailer, tọa đàm trực tiếp, game show tương tác cao… để đăng tải trên các nền tảng số, mạng xã hội, fanpage, Zalo và các trang thông tin điện tử của sở, ngành, địa phương.

Việc tận dụng mạng xã hội và nền tảng số được kỳ vọng sẽ giúp thông tin chính thống đến gần hơn với người dân, nhất là giới trẻ ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; qua đó nâng cao khả năng “miễn dịch thông tin” trước các nguồn tin thất thiệt, xuyên tạc trên mạng xã hội.

Giảm nghèo thông tin không chỉ dừng ở việc phủ sóng hạ tầng công nghệ mà còn phải đưa thông tin chính thống, thiết thực đến với người dân, nhất là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phát huy tối đa ưu thế của hệ thống truyền thông cơ sở

Bên cạnh việc chú trọng truyền thông số, Đắk Lắk vẫn đặc biệt coi trọng vai trò của hệ thống truyền thông cơ sở.

Trong Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2026, UBND tỉnh nêu rõ, cần phát huy tối đa công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên đài truyền thanh, tuyên truyền lưu động đến các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn và vùng biên giới. Đây là giải pháp phù hợp với thực tiễn khi nhiều khu vực miền núi vẫn còn hạn chế về hạ tầng số, trình độ tiếp cận công nghệ thông tin chưa đồng đều. Trên thực tế, ở nhiều thôn, bản, loa truyền thanh cơ sở, đội tuyên truyền lưu động hay các buổi phổ biến trực tiếp vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc truyền tải chủ trương, chính sách và kiến thức thiết yếu đến người dân.

Không chỉ dừng ở mục tiêu tuyên truyền đơn thuần, tỉnh Đắk Lắk còn hướng đến việc chủ động định hướng dư luận, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thông tin xấu độc trên không gian mạng; qua đó củng cố niềm tin của người dân vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường đưa nội dung thông tin đối ngoại, thông tin về hợp tác quốc tế và hoạt động đối ngoại của địa phương vào chương trình phát sóng của đài cấp xã, các buổi tập huấn, tuyên truyền pháp luật và các phong trào vận động quần chúng tại cơ sở.

Đặc biệt, tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ truyền thông về tình hình tội phạm công nghệ cao nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa cho đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời thông tin đầy đủ về những nỗ lực của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong bảo đảm quyền của đồng bào vùng dân tộc và miền núi.

Trong bối cảnh thông tin trên không gian mạng ngày càng đa chiều, việc kết hợp giữa truyền thông số hiện đại với hệ thống thông tin cơ sở truyền thống được xem là hướng đi phù hợp để giảm nghèo thông tin một cách bền vững ở tỉnh Đắk Lắk.

Cách làm này giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận thông tin nhanh hơn, đầy đủ hơn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.