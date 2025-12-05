Đại tá Phạm Văn Thắng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang, trao Cờ thi đua quyết thắng năm 2025 của Bộ Tư lệnh BĐBP cho phòng Chính trị và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên. Ảnh: Tiến Vinh

Theo báo cáo tổng kết, năm 2025, BĐBP An Giang duy trì 80 chốt cố định với 215 cán bộ, chiến sĩ và 15 tổ công tác địa bàn, 51 đồng chí tham gia thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, quan sát phòng không, chống xuất nhập cảnh trái phép.

Lực lượng đã tổ chức hơn 6.000 tổ tuần tra, trên 50.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp công an, quân sự tuần tra gần 2.000 lượt.

Trong năm, BĐBP đã độc lập và phối hợp xử lý 422 vụ với 1.144 đối tượng. Trong đó có 13 vụ ma túy, thu giữ gần 23 kg ma túy; 83 vụ buôn lậu, gian lận thương mại; 3 vụ liên quan vũ khí, vật liệu nổ, thu 445,9 kg pháo nổ. Lực lượng cũng phát hiện, xử lý 255 vụ xuất nhập cảnh trái phép với 854 đối tượng; xử phạt hành chính 397 vụ, hơn 1.100 đối tượng với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng…

Đại tá Nguyễn Văn Hiệp - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang, trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng năm 2025 của Bộ Tư lệnh cho các đơn vị tiêu biểu. Ảnh: Tiến Vinh

Các đơn vị kiểm soát chặt chẽ tàu cá qua hệ thống VMS, phối hợp ngăn chặn IUU; đồng thời huy động 54 lượt, 582 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương các lực lượng chấp pháp trên biển, các lực lượng chức năng trong khu vực biên giới giúp nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai, tai nạn, cháy gây ra.

Công tác an sinh xã hội được triển khai với tổng kinh phí trên 7,9 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà đồng bào dân tộc Khmer, Chăm, lực lượng vũ trang, nhân dân Campuchia nơi biên giới nhân dịp các ngày lễ, tết, với trị giá 3,6 tỷ đồng. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh dài ngày, cán bộ nghỉ hưu, các cơ quan, đơn vị, các sở, ban, ngành địa phương, các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn biên giới nhân các dịp Lễ, Tết... tổng trị giá các hoạt động trên 1,1 tỷ đồng.

Nhiều mô hình như “Quyển vở yêu thương”, “Tiếp bước em tới trường”, “Cháo ấm nghĩa tình”… được thực hiện với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Tiến Vinh

Tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2025, BĐBP tỉnh có 2 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh BĐBP, 7 tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, 86 tập thể đơn vị tiên tiến; 176 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và 703 “Chiến sĩ tiên tiến”.

Ngoài ra trong năm đã có 155 tập thể, 401 cá nhân được Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Ban Chỉ huy tặng Bằng khen, Giấy khen vì có thành tích trong thực hiện các nhiệm vụ. Đặc biệt, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho 1 tập thể, 2 cá nhân.