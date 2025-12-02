Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm hỏi, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn nói chung, xã Yên Bình nói riêng nỗ lực vượt qua khó khăn, phát triển vươn lên. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ngày 2/12, Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung làm Trưởng đoàn đã thăm, tặng quà hộ đồng bào DTTS, hộ nghèo, cận nghèo, người có uy tín bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 11 trên địa bàn xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Về phía tỉnh Lạng Sơn, có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Quốc Khánh; lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo sở, ban, ngành và xã Yên Bình.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lưu ý cùng với việc khôi phục lại hạ tầng giao thông, các công trình thiết yếu, tỉnh Lạng Sơn cần đảm bảo sinh kế cho người dân, nhất là việc làm, nguồn thu nhập, tuyệt đối không để người dân thiếu đói. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tại xã Yên Bình, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trao tặng 500 triệu đồng để hỗ trợ người dân (trong đó có 400 triệu đồng tiền mặt và 20 suất quà cho hộ dân). Số kinh phí này do cán bộ công chức, viên chức và người lao động Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng bạn đọc Báo VietNamNet đóng góp.

Yên Bình là xã còn nhiều khó khăn. Trong cơn bão số 11, xã Yên Bình đã xảy ra ngập diện rộng, toàn bộ 22/22 thôn bị cô lập hoàn toàn. Tổng thiệt hại về tài sản, hoa màu ước tính lên đến hơn 489 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao kinh phí ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Để khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân, xã đã nhận được rất nhiều sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, tỉnh. Xã đã kịp thời cấp phát 450 tấn gạo cứu trợ của Chính phủ cùng rất nhiều vật tư, trang thiết bị thiết yếu khác và hơn 1 tỷ đồng tiền mặt của các nhà hảo tâm, các tổ chức đến người dân để khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống... Đến thời điểm hiện tại, cơ bản đời sống của nhân dân đã ổn định và sinh hoạt bình thường trở lại.

Phát biểu tại buổi tặng quà, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: Là tỉnh biên giới còn nhiều khó khăn, thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều quyết tâm, chủ động thích ứng, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung và Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh tặng quà các hộ dân. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lưu ý cùng với việc khôi phục lại hạ tầng giao thông, các công trình thiết yếu, như trường học, trạm y tế, cần bảo đảm sinh kế cho người dân, nhất là việc làm, nguồn thu nhập, tuyệt đối không để dân thiếu đói. Đồng thời, rà soát lại những hộ gia đình có nhà cửa bị ảnh hưởng bởi bão lũ để tiếp tục có giải pháp hỗ trợ.

Bộ trưởng đề nghị tỉnh quan tâm củng cố bộ máy chính quyền 2 cấp, phải làm sao để gần dân hơn, sát dân hơn, phục vụ dân tốt hơn, không chỉ quản lý, mà phải tập trung quản trị để phát triển bền vững, xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trao tặng quà cho xã Yên Bình và người dân, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung động viên bà con nhân dân vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên.

“Những món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện tình cảm, tấm lòng của Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Mong muốn bà con ổn định cuộc sống, tập trung phát triển kinh tế, đặc biệt quan tâm đến con em mình trong học tập, tránh xa tệ nạn xã hội", Bộ trưởng chia sẻ.