Trưa 3/11, ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở núi nghiêm trọng khiến một người dân tử vong.

Khu vực xảy ra vụ sạt lở núi sáng 3/11 tại xã Thượng Đức. Ảnh: N.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, tại khu vực khe Ông Đà (thôn Thái Chấn Sơn) đã xảy ra vụ sạt lở núi dài khoảng 2km. Khu vực này cách xa khu dân cư khoảng 5km.

Thời điểm đó, ông N.Q.B. (40 tuổi, trú thôn Trúc Hà, xã Thượng Đức) đang lên trại chăn nuôi ở khu vực gần khe Ông Đà thì bị đất đá vùi lấp, tử vong tại chỗ.

Hiện trường người đàn ông 40 tuổi bị vùi lấp tử vong. Ảnh: N.X

Nhận tin báo, Công an xã Thượng Đức cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở và người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Thi thể ông B. sau đó được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Lực lượng chức năng của xã Thượng Đức đang tiếp cận hiện trường để khảo sát và lên phương án sơ tán các hộ dân sinh sống gần khu vực sạt lở đến nơi an toàn.