Ngày 3/11, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương, cho biết lực lượng chức năng đã tiếp cận được khu dân cư thôn Atếêp - nơi vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, khiến khu dân cư bị vùi lấp và cô lập nhiều ngày qua.
Theo ông Quân, chính quyền xã cùng các lực lượng đã vận chuyển gạo, mì tôm, cá khô, chăn màn, áo ấm và nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ người dân hai thôn Atếêp và Đang. “Cơ bản người dân đủ lương thực trong hơn hai tuần”, ông nói.
Trước đó, ngày 28/10, bùn đất từ sườn núi phía sau bất ngờ trượt xuống, vùi lấp toàn bộ mặt bằng khu dân cư tại thôn Atếêp, làm hư hỏng nhà cửa, trường học và tài sản của người dân. Thôn Atếêp nằm sát đường biên giới Việt - Lào, khu vực bị sạt lở có 10 hộ với khoảng 40 nhân khẩu.
Theo ông Quân, hiện trường vụ sạt lở không khác gì trận sạt lở ở làng Nủ (Lào Cai) trước đây.
Rất may, nhờ chính quyền và người dân chủ động nhận diện sớm rủi ro, các hộ đã được di dời đến vị trí cao, tạm trú tại nhà người thân nên không có thiệt hại về người.
Ngoài vụ sạt lở trên, trên địa bàn xã A Vương còn xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn nhỏ, làm hư hỏng nghiêm trọng các tuyến giao thông trục chính và trục phụ.
Theo Chủ tịch xã A Vương, khối lượng sạt lở rất lớn, có đoạn đường bị đứt gãy hoàn toàn, vượt quá khả năng của địa phương. Do đó, ông kiến nghị TP Đà Nẵng sớm chỉ đạo khắc phục tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Đông Giang - A Vương và tuyến 606 từ A Vương đi Tây Giang, Hùng Sơn.