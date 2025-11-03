Ngày 3/11, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương, cho biết lực lượng chức năng đã tiếp cận được khu dân cư thôn Atếêp - nơi vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, khiến khu dân cư bị vùi lấp và cô lập nhiều ngày qua.

Theo ông Quân, chính quyền xã cùng các lực lượng đã vận chuyển gạo, mì tôm, cá khô, chăn màn, áo ấm và nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ người dân hai thôn Atếêp và Đang. “Cơ bản người dân đủ lương thực trong hơn hai tuần”, ông nói.

Lãnh đạo xã A Vương kiểm tra hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: A.V

Nhiều ngôi nhà bị vùi lấp, hư hỏng nặng. Ảnh: A.V

Khung cảnh tan hoang của ngôi làng. Ảnh: A.V

Trước đó, ngày 28/10, bùn đất từ sườn núi phía sau bất ngờ trượt xuống, vùi lấp toàn bộ mặt bằng khu dân cư tại thôn Atếêp, làm hư hỏng nhà cửa, trường học và tài sản của người dân. Thôn Atếêp nằm sát đường biên giới Việt - Lào, khu vực bị sạt lở có 10 hộ với khoảng 40 nhân khẩu.

Theo ông Quân, hiện trường vụ sạt lở không khác gì trận sạt lở ở làng Nủ (Lào Cai) trước đây.

Hiện trên địa bàn xã A Vương có mưa rất lớn, sạt lở đất tiếp tục xảy ra khắp nơi.

Trận lũ quét làm sập, hư hỏng nhiều ngôi nhà của người dân. Ảnh: A.V

Rất may người dân đã được chính quyền sơ tán kịp thời nên không có thương vong. Ảnh: A.V

Nhà cửa, trường học hư hỏng, bùn đất phủ đầy.

Rất may, nhờ chính quyền và người dân chủ động nhận diện sớm rủi ro, các hộ đã được di dời đến vị trí cao, tạm trú tại nhà người thân nên không có thiệt hại về người.

Ngoài vụ sạt lở trên, trên địa bàn xã A Vương còn xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn nhỏ, làm hư hỏng nghiêm trọng các tuyến giao thông trục chính và trục phụ.

Cán bộ, người dân xã A Vương tiếp tế lương thực cho các thôn bị chia cắt.

Họ phải cõng hàng đi bộ hơn 10km trên các cung đường sạt lở. Ảnh: A.V

Người dân vùng cô lập được nhận thực phẩm. Ảnh: A.V

Theo Chủ tịch xã A Vương, khối lượng sạt lở rất lớn, có đoạn đường bị đứt gãy hoàn toàn, vượt quá khả năng của địa phương. Do đó, ông kiến nghị TP Đà Nẵng sớm chỉ đạo khắc phục tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Đông Giang - A Vương và tuyến 606 từ A Vương đi Tây Giang, Hùng Sơn.