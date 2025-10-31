Sau nhiều ngày bị cô lập vì sạt lở núi, sáng nay (31/10), xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) huy động hơn 100 người gồm công an, dân quân, cán bộ và thanh niên mở đường mòn băng qua điểm sạt để gùi lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm tiếp tế cho 400 hộ dân với hơn 1.700 nhân khẩu ở 5 thôn Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lâng và Tu Răng.

Trước đó, rạng sáng 28/10, sau một tiếng nổ lớn vang lên giữa rừng, đất đá và bùn nhão từ sườn núi bất ngờ đổ ập xuống, tạo thành dòng lũ quét chia cắt hoàn toàn các tuyến đường vào xã. Toàn bộ 5 thôn phía trong bị cô lập nhiều ngày, người dân thiếu lương thực và nước sinh hoạt nghiêm trọng.

Chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng khẩn trương mở đường mòn đưa hàng cứu trợ vào vùng bị sạt lở, cô lập. Ảnh: N.X

Lực lượng chức năng dùng cuốc, xẻng, rựa phát quang cây cối, san gạt đất đá mở đường vào vùng bị cô lập. Ảnh: N.X

Khu vực sạt lở kéo dài khoảng 300m, khối lượng đất đá lớn nên chưa thể khắc phục ngay. Trước tình hình cấp bách, chính quyền xã quyết định mở đường mòn men theo sườn núi để vận chuyển hàng cứu trợ vào bên trong.

Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng khẩn trương mở đường và nhấn mạnh: “Phải đưa hàng đến tay người dân sớm nhất có thể”.

Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác mở đường và cứu trợ. Ảnh: N.X

Lương thực, thực phẩm được tập kết sẵn sàng đưa vào hỗ trợ người dân khi mở xong đường. Ảnh: N.X

Dưới sự chỉ đạo của địa phương, lực lượng công an, dân quân cùng người dân dùng cuốc, xẻng, rựa phát quang cây cối, san gạt đất đá mở đường. Hơn 100 người chia thành từng nhóm, làm việc liên tục giữa núi rừng, quyết tâm sớm thông tuyến để đưa lương thực vào vùng bị cô lập.

Tại đầu điểm sạt, xe tải chở hàng hỗ trợ của Sở Công Thương tập kết sẵn gạo, mì tôm, nước uống, áo quần, dầu ăn, nước mắm... để chuyển vào cấp phát cho người dân ngay khi đường thông.

Lãnh đạo địa phương băng qua khu vực sạt lở, trực tiếp chỉ đạo công tác mở đường và tiếp tế cho người dân. Ảnh: N.X

Người dân các thôn bị cô lập đến điểm tập kết chờ nhận hàng cứu trợ. Ảnh: N.X

Ông A Dứa, Bí thư thôn Ngọc Nang, xúc động cho biết thôn có hơn 114 hộ bị cô lập nhiều ngày, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn do thiếu lương thực và nước sinh hoạt. “Giờ được chính quyền tiếp tế, bà con rất mừng, cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến vùng sâu, vùng xa”, ông nói.

Theo chính quyền xã Ngọc Linh, tuyến đường tạm đang được khẩn trương hoàn thiện để sớm đưa toàn bộ hàng cứu trợ vào 5 thôn, giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn sau sạt lở.