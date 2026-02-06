Ngày 6/2, Vùng 2 Hải quân phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức trao quà Tết cho 5 cháu là con ngư dân trên địa bàn xã Đông Hải. Đại tá Lại Thế Công, đại diện Phòng Chính trị Vùng 2 Hải quân, trực tiếp đến từng gia đình thăm hỏi, động viên và trao quà Tết.

Mỗi cháu được nhận 2 phần quà Tết, 3 triệu đồng tiền mặt cùng một cuốn lịch của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Dịp này, đơn vị còn cử cán bộ quân y đến khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho các cháu và người thân trong gia đình.

Vùng 2 Hải quân trao quà Tết cho các con nuôi. Ảnh: Văn Đường

Trong số 5 cháu được Vùng 2 Hải quân nhận đỡ đầu có 2 cháu đang học lớp 10, 1 cháu lớp 9 và 2 cháu lớp 5. Mỗi em có một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng, nhưng đều chung khó khăn, thiếu thốn. Thấu hiểu điều đó, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đã phát huy nội lực, đồng thời kêu gọi sự chung tay của các mạnh thường quân, thường xuyên động viên, sẻ chia, trở thành điểm tựa vững chắc để các cháu yên tâm đến trường, nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn.

Tại các gia đình đến thăm, đại tá Lại Thế Công bày tỏ niềm phấn khởi khi thấy các cháu đều chăm ngoan, biết phụ giúp gia đình và có ý thức vươn lên trong học tập.

Bác sĩ của Vùng 2 Hải quân khám sức khỏe cho người thân các cháu. Ảnh: Văn Đường

Xúc động khi đón nhận sự quan tâm của các chú bộ đội, cháu Hồ Minh Phú, học sinh lớp 9, xã Đông Hải, chia sẻ: “Cháu rất vui khi được các chú bộ đội Hải quân quan tâm, tặng quà và chúc Tết. Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành bộ đội Hải quân”.

Bà Lê Thị Bèo, bà ngoại của cháu Phú, không giấu được sự nghẹn ngào: “Gia đình rất biết ơn các chú bộ đội Hải quân. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ này mà hai bà cháu bớt đi nhiều khó khăn, cháu Phú có thêm động lực để tiếp tục ước mơ của mình”.

Hoạt động trao quà những ngày giáp Tết Nguyên đán không chỉ mang theo hơi ấm mùa xuân đến với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mà còn lan tỏa sâu sắc nghĩa tình quân dân bền chặt. Mỗi phần quà là một sự sẻ chia, mỗi lời động viên là thêm một niềm tin để các em vững bước trên con đường phía trước. Qua đó, tiếp tục khẳng định trách nhiệm, tình cảm và sự đồng hành bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân trong chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, để mùa xuân nơi miền biển và trong lòng Nhân dân luôn trọn vẹn yêu thương, ấm áp nghĩa tình.