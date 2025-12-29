Thay mặt Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam - đã ký ban hành kế hoạch về phối hợp thăm, tặng quà người nghèo, công nhân lao động, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo kế hoạch, hoạt động thăm, tặng quà nhằm khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, công nhân lao động và các đối tượng yếu thế trong xã hội. Các cấp, các ngành, tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức, cá nhân được kêu gọi cùng chung tay chăm lo để mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Đối tượng được ưu tiên gồm các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người dân vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; công nhân, người lao động bị mất việc làm.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh yêu cầu việc thăm, tặng quà phải bảo đảm sự phối hợp, thống nhất giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức thành viên, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót đối tượng; việc sử dụng nguồn kinh phí phải đúng quy định, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - tặng quà cho cựu chiến binh tại Hà Nội vào ngày 19/12 vừa qua

Về nguồn lực, kinh phí thăm, tặng quà cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp khó khăn đột xuất do Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bố trí từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và các nguồn kinh phí phù hợp khác.

Quà tặng cho công nhân, người lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bố trí theo hệ thống tổ chức. Quà tặng cho người khuyết tật, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vận động và bố trí. Các đoàn thể chính trị - xã hội và tổ chức thành viên chịu trách nhiệm vận động, bố trí quà cho đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn khác.

Tổng số quà tặng dự kiến là 30.000 suất. Trong đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ 10.200 suất để phục vụ hoạt động thăm, tặng quà Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tại 34 tỉnh, thành phố. Mỗi địa phương được 300 suất, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và một túi quà trị giá 300.000 đồng, với tổng kinh phí 13,260 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ trực tiếp đi thăm, tặng quà tại 4 địa phương, mỗi địa phương 200 suất, tổng cộng 800 suất, với kinh phí 1,04 tỷ đồng; đồng thời dự phòng 1.650 suất để phục vụ yêu cầu thăm hỏi, động viên nhân dân theo tình hình thực tế.

Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bố trí để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà Tết cho công nhân, người lao động, mỗi địa phương 300 suất, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và một túi quà 300.000 đồng. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các tổ chức thành viên được đề nghị vận động để mỗi địa phương phấn đấu thăm, tặng khoảng 200 suất quà cho các đối tượng yếu thế.

Thời gian tổ chức thăm, tặng quà Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026 dự kiến từ ngày 26/1-13/2/2026 (từ ngày 8-25/12 âm lịch).