Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày 31/10.

Theo đó, học sinh bị xem xét kỷ luật nếu vi phạm Luật Giáo dục, quy định của nhà trường, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên căn cứ vào tính chất, hậu quả của hành vi để xác định mức độ vi phạm như sau:

- Mức độ 1: Vi phạm có tác hại đến bản thân học sinh;

- Mức độ 2: Vi phạm có ảnh hưởng tiêu cực trong phạm vi nhóm, lớp;

- Mức độ 3: Vi phạm có ảnh hưởng tiêu cực trong phạm vi nhà trường.

Theo thông tư mới, tùy mức độ, các biện pháp kỷ luật đối với học sinh tiểu học gồm: Nhắc nhở; Yêu cầu xin lỗi.

Các biện pháp kỷ luật đối với học sinh THCS và THPT gồm: Nhắc nhở; Phê bình; Yêu cầu viết bản tự kiểm điểm. Trong đó, bản kiểm điểm cần có xác nhận và cam kết của gia đình trong việc phối hợp quản lý, giáo dục và hỗ trợ con em rút kinh nghiệm, khắc phục hậu quả.

Như vậy, thông tư mới của Bộ GD-ĐT đã bỏ mức kỷ luật cao nhất với học sinh là tạm dừng học có thời hạn.

Học sinh tiểu học tại Hà Nội.

Việc áp dụng biện pháp kỷ luật đối với học sinh tiểu học như sau:

- Kỷ luật nhắc nhở áp dụng đối với học sinh có hành vi vi phạm ở mức độ 1.

- Kỷ luật yêu cầu xin lỗi áp dụng đối với học sinh đã thực hiện biện pháp kỷ luật nhắc nhở mà tiếp tục có hành vi vi phạm ở mức độ 1; học sinh có hành vi vi phạm ở mức độ 2 trở lên.

Việc áp dụng biện pháp kỷ luật đối với học sinh THCS và THPT như sau:

- Kỷ luật nhắc nhở áp dụng đối với học sinh có hành vi vi phạm ở mức độ 1.

- Kỷ luật phê bình áp dụng đối với học sinh đã thực hiện biện pháp kỷ luật nhắc nhở mà tiếp tục có hành vi vi phạm ở mức độ 1; học sinh có hành vi vi phạm ở mức độ 2.

- Kỷ luật yêu cầu viết bản tự kiểm điểm áp dụng đối với học sinh đã thực hiện biện pháp kỷ luật phê bình mà tiếp tục có hành vi vi phạm ở mức độ 2; học sinh có hành vi vi phạm ở mức độ 3. Bản tự kiểm điểm của học sinh có xác nhận và cam kết của gia đình với nhà trường trong việc phối hợp quản lý, giáo dục, hỗ trợ học sinh nhận thức, rút kinh nghiệm, khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tập thể mà học sinh gây ra lỗi.

Theo Bộ GD-ĐT, mục đích kỷ luật nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm của học sinh. Kỷ luật nhằm giáo dục, giúp đỡ học sinh tự nhận thức được hành vi vi phạm; tự giác điều chỉnh hành vi, khắc phục hậu quả, tự giác tu dưỡng, rèn luyện để tiến bộ và hình thành thói quen, lối sống kỷ luật.

Việc kỷ luật phải tuân thủ nguyên tắc bảo đảm tính chủ động, tích cực, tôn trọng, bao dung, khách quan, không định kiến; phù hợp đặc điểm tâm sinh lý, giới tính, thể chất, hoàn cảnh gia đình, đặc điểm văn hóa vùng miền của từng học sinh. Không sử dụng biện pháp kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của học sinh.