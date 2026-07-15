GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT ngày 15/7 cho biết trong năm 2026, hơn 874.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống với tổng cộng 7,18 triệu nguyện vọng. Như vậy, trung bình mỗi thí sinh đăng ký hơn 8 nguyện vọng.

Trong số này, hơn một nửa số thí sinh có ít nhất một lựa chọn thuộc các ngành STEM. Hơn 1/3 số thí sinh đăng ký vào 15 nhóm ngành được Nhà nước xác định cần ưu tiên phát triển.

Cụ thể, gần 467.600 thí sinh đăng ký vào các ngành STEM, chiếm khoảng 53,4% tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển. Tổng số nguyện vọng vào nhóm ngành này là hơn 2,3 triệu, chiếm gần 33% tổng số nguyện vọng.

Đối với 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược thuộc diện chính sách theo Nghị định 179, có gần 331.700 thí sinh đăng ký, chiếm gần 38% tổng số thí sinh. Các nhóm ngành này nhận gần 1,3 triệu nguyện vọng, chiếm khoảng 18% tổng số nguyện vọng xét tuyển.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Tuấn Hùng

Theo ông Thảo, dù số thí sinh thực tế nhập học sẽ thấp hơn số đăng ký xét tuyển, lượng lớn thí sinh lựa chọn vào các nhóm ngành này cho thấy nhận thức của thí sinh và phụ huynh về vai trò của khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học đang có chuyển biến.

Các chính sách học bổng, hỗ trợ người học, triển vọng nghề nghiệp, nhu cầu nhân lực và công tác hướng nghiệp đã góp phần tạo thêm động lực lựa chọn.

Ông cũng lưu ý các nhóm số liệu trên có sự giao nhau. Một thí sinh đăng ký ngành thuộc Nghị định 179 có thể đồng thời được tính trong nhóm STEM và một lĩnh vực đào tạo cụ thể. Do đó, không thể cộng cơ học các nhóm số liệu để tạo thành một tổng số thí sinh mới.

Gần 18% thí sinh lựa chọn máy tính và công nghệ thông tin

Đối với lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin, năm nay ghi nhận hơn 154.000 thí sinh đăng ký với hơn 415.000 nguyện vọng. Như vậy, gần 18% tổng số thí sinh xét tuyển đại học có ít nhất một lựa chọn thuộc lĩnh vực này.

Trong khi đó, lĩnh vực khoa học tự nhiên thu hút hơn 43.700 thí sinh với khoảng 63.800 nguyện vọng.

Theo ông Thảo, đây là tín hiệu đáng ghi nhận bởi khoa học tự nhiên, cùng với toán học, thống kê và kỹ thuật, là nền tảng để phát triển trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vật liệu mới, năng lượng, công nghệ sinh học cùng và nhiều công nghệ chiến lược khác.

“Trong bối cảnh hiện nay, AI đang trở thành công nghệ nền tảng, làm thay đổi phương thức làm việc và yêu cầu về năng lực trong hầu hết lĩnh vực, từ kinh tế, tài chính, y tế, giáo dục đến nông nghiệp, giao thông, pháp luật, truyền thông và ngôn ngữ.

Do đó, các chương trình đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo cũng như những chương trình tích hợp nội dung AI vào các lĩnh vực chuyên môn đang thu hút lượng lớn thí sinh quan tâm”, ông Thảo nói.

Dù vậy, ông Thảo cũng cho rằng số đăng ký mới chỉ phản ánh mức độ quan tâm ban đầu. Sự chuyển dịch chỉ trở thành kết quả thực chất khi được thể hiện qua số thí sinh nhập học, chất lượng đầu vào, tỷ lệ duy trì học tập, kết quả tốt nghiệp và khả năng đáp ứng nhu cầu nhân lực.

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