Thứ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu Vụ Giáo dục đại học phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) ngay từ khâu triển khai và kiểm tra về đào tạo văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh theo phương thức từ xa.

Tại cuộc họp về công tác quản lý đào tạo văn bằng 2, đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh và chứng chỉ ngoại ngữ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) Nguyễn Tiến Thảo cho biết, theo dữ liệu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học, số người học văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh theo hình thức chính quy và vừa làm vừa học tăng từ 10.613 người năm 2023 lên 17.113 người năm 2025, tăng 61,2%.

Cùng giai đoạn, quy mô đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh tăng 60,5%, từ 32.489 lên 52.129 người. Số đơn vị có người học theo phương thức từ xa tăng từ 20 lên 39.

Năm 2026, các cơ sở đào tạo đăng ký 38.224 chỉ tiêu đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh, 5.810 chỉ tiêu văn bằng thứ hai chính quy và 6.534 chỉ tiêu văn bằng thứ hai vừa làm vừa học. Riêng nhóm văn bằng thứ hai vừa làm vừa học, số chỉ tiêu đăng ký tăng 68,6% so với năm 2025.

Theo Vụ Giáo dục Đại học, tốc độ tăng quy mô đặt ra yêu cầu đối chiếu số lượng người học với năng lực tổ chức đào tạo của từng cơ sở, từ đội ngũ giảng viên, học liệu số, hệ thống quản lý học tập đến điều kiện thực hành và đánh giá bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Đối với văn bằng thứ hai, việc công nhận, chuyển đổi tín chỉ từ chương trình đã học phải có căn cứ đối với từng người học và bảo đảm yêu cầu về chuẩn đầu ra.

Vụ Giáo dục Đại học đề xuất kiểm tra chuyên đề, ưu tiên các cơ sở có quy mô lớn hoặc tăng nhanh. Vụ cũng đề xuất xây dựng chuẩn chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, áp dụng thống nhất chuẩn đầu ra giữa các hình thức, phương thức đào tạo và nghiên cứu yêu cầu năng lực ngoại ngữ đầu ra tối thiểu bậc 5, tương đương trình độ C1.

Kiểm tra chuyên đề, chuẩn hóa đầu ra ngành Ngôn ngữ Anh

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân ghi nhận học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh là nhu cầu chính đáng của xã hội. Trước thực tế quy mô đào tạo tăng nhanh và có xu hướng tiếp tục tăng, Thứ trưởng yêu cầu tăng cường kiểm tra, chuẩn hóa chương trình và bảo đảm chất lượng đầu ra.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân phát biểu tại cuộc họp về công tác quản lý đào tạo văn bằng 2, đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh và chứng chỉ ngoại ngữ. Ảnh: Moet.

Thứ trưởng giao Vụ Giáo dục Đại học chủ trì kiểm tra chuyên đề về đào tạo văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh theo phương thức từ xa. Vụ phải rà soát cơ sở dữ liệu, lựa chọn một số cơ sở để kiểm tra điểm và triển khai kiểm tra công tác đào tạo từ xa trên phạm vi cả nước, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập phát hiện qua kiểm tra. Thứ trưởng yêu cầu phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) ngay từ khâu triển khai và trong quá trình kiểm tra.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu Vụ Giáo dục Đại học sớm hoàn thiện, trình ban hành chuẩn chương trình đào tạo khối ngành ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài, trong đó có ngành Ngôn ngữ Anh. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh phải tương đương với chuẩn đầu ra của chương trình chính quy.

Về chuẩn đầu ra bậc 5, tương đương trình độ C1, Thứ trưởng Lê Quân yêu cầu các cơ sở đào tạo có minh chứng đánh giá người học đạt trình độ này. Thứ trưởng nhấn mạnh, người học chỉ được cấp bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh sau khi có chứng chỉ xác nhận đạt trình độ C1.

Thứ trưởng cũng giao Vụ Giáo dục Đại học phối hợp với Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin xây dựng thông tư về chuẩn nền tảng đào tạo từ xa.