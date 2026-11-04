Ba năm liên tiếp, hệ đại học vừa làm vừa học chỉ tuyển đạt khoảng 1/3 chỉ tiêu. Trong khi đó, số người trúng tuyển hệ đại học từ xa tăng mạnh.

Đại học vừa làm vừa học chỉ đạt 1/3 chỉ tiêu

Số liệu trong 3 năm học từ 2023-2024 đến 2025-2026 cho thấy hệ đại học vừa làm vừa học liên tục có tỷ lệ thực hiện chỉ tiêu thấp.

Năm học 2023-2024, hệ này có 58.526 chỉ tiêu, với 15.511 người trúng tuyển, đạt 26,5%. Sang năm học 2024-2025, số chỉ tiêu là 55.963, số người trúng tuyển đạt 18.762, tương ứng 33,53%. Đến năm học 2025-2026, hệ đại học vừa làm vừa học có 56.738 chỉ tiêu nhưng chỉ tuyển được 18.970 người, đạt 33,43%.

Như vậy, cứ 3 chỉ tiêu tuyển sinh thì các trường tuyển được khoảng 1 người. Sau 2 năm, chỉ tiêu giảm 3,1%, trong khi số người trúng tuyển tăng 22,3%. Tuy nhiên, tỷ lệ tuyển sinh vẫn ở mức khoảng 1/3.

Ở hệ đại học liên thông vừa làm vừa học, quy mô tuyển sinh biến động lớn qua 3 năm.

Năm học 2023-2024, hệ này có 94.518 chỉ tiêu và 55.705 người trúng tuyển, đạt tỷ lệ 58,94%.

Năm học 2024-2025, chỉ tiêu giảm còn 42.584, thấp hơn khoảng 54,9% so với năm trước. Số người trúng tuyển cũng giảm xuống 21.192, đạt 49,77% chỉ tiêu.

Đến năm học 2025-2026, chỉ tiêu là 54.080, tăng gần 27% so với năm trước. Số người trúng tuyển đạt 27.671, tăng khoảng 30,6%, đưa tỷ lệ tuyển sinh lên 51,17%. Dù phục hồi, số người trúng tuyển vẫn giảm hơn 50% so với năm học 2023-2024.

Lễ trao bằng tốt nghiệp tại một trường đại học.

Trái với hệ vừa làm vừa học, hệ đại học từ xa ghi nhận số người trúng tuyển tăng mạnh.

Năm học 2023-2024, hệ này có 78.766 chỉ tiêu và 43.656 người trúng tuyển, đạt tỷ lệ 55,42%.

Năm học 2024-2025, chỉ tiêu tăng lên 97.641, số người trúng tuyển đạt 69.998, tương ứng tỷ lệ 71,69%.

Năm học 2025-2026, chỉ tiêu tuyển sinh đạt 129.372, tăng 64,3% so với 2 năm trước. Số người trúng tuyển lên 78.255, tăng gần 79,2% so với năm học 2023-2024.

Dù số người trúng tuyển tăng, tỷ lệ tuyển sinh năm gần nhất giảm còn 60,49%, thấp hơn mức 71,69% của năm trước. Điều này cho thấy quy mô tuyển sinh tiếp tục mở rộng nhưng vẫn còn khoảng cách giữa chỉ tiêu và kết quả tuyển sinh.

Ở hệ đại học liên thông chính quy, chỉ tiêu giảm từ 39.093 năm học 2023-2024 xuống 38.634 năm học 2024-2025 và 36.618 năm học 2025-2026. Trong khi đó, số người trúng tuyển tăng từ 16.406 lên 17.581 và đạt 20.737 người ở các năm tương ứng. Tỷ lệ tuyển sinh lần lượt là 41,97%, 45,51% và 56,63%. Sau hai năm, chỉ tiêu giảm khoảng 6,3%, nhưng số người trúng tuyển tăng hơn 26%. Đây là hệ có tỷ lệ tuyển sinh cải thiện liên tục trong giai đoạn thống kê.

Chủ yếu vẫn là đại học chính quy

Trong năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục đại học tuyển được 646.576 người học hệ đại học chính quy trên tổng số 727.432 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ 88,88%.

Đây là tỷ lệ thực hiện chỉ tiêu cao nhất trong 3 trình độ được thống kê, gồm đại học chính quy, thạc sĩ và tiến sĩ. Tuy nhiên, so với chỉ tiêu được giao, số tuyển được vẫn còn thiếu 80.856 người.

Đáng chú ý, quy mô tuyển sinh đại học chính quy tăng liên tục trong 3 năm học. Năm học 2023-2024, các trường có 617.859 chỉ tiêu và tuyển được 512.223 người, đạt 82,90%.

Sang năm học 2024-2025, chỉ tiêu tăng lên 635.169, trong khi số thực hiện đạt 559.180 người. Tỷ lệ tuyển sinh tăng lên 88,04%, cao hơn 5,14 điểm phần trăm so với năm trước.

Đến năm học 2025-2026, số chỉ tiêu tiếp tục tăng mạnh lên 727.432, tăng 92.263 chỉ tiêu so với năm học trước, tương đương khoảng 14,5%. Số người được tuyển cũng tăng lên 646.576, tăng 87.396 người, tương đương 15,6%. Như vậy, sau 2 năm, số người được tuyển vào đại học chính quy tăng 134.353 người, tương đương khoảng 26,2%.

Tính đến ngày 8/2026, cả nước có 2.798.974 người đang học tại các cơ sở giáo dục đại học, trong đó 2.595.831 sinh viên đại học, 139.276 học viên thạc sĩ và 63.867 nghiên cứu sinh. Quy mô đào tạo sau đại học đạt 203.143 người, chiếm 7,26% tổng số người học.

Đáng chú ý, các ngành STEM đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu đào tạo. Có 848.286 người đang theo học 8 lĩnh vực STEM, chiếm khoảng 30,3% tổng quy mô người học. Trong đợt 1 tuyển sinh năm 2026, các ngành STEM ghi nhận 211.113 thí sinh xác nhận nhập học, chiếm 33,61% tổng số thí sinh xác nhận nhập học.