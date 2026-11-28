Theo dự thảo quy chế thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD-ĐT dự kiến công nhận 23 loại chứng chỉ để miễn thi môn Ngoại ngữ, trong đó bổ sung một chứng chỉ tiếng Anh.

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, Bộ GD-ĐT dự kiến mở rộng danh mục chứng chỉ được sử dụng để miễn thi môn Ngoại ngữ khi xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Cụ thể, so với năm ngoái, dự thảo lần đầu bổ sung chứng chỉ Oxford Test of English (OTE) với mức điểm từ 81 hoặc OTE Advanced từ 111 trở lên vào danh mục được công nhận để miễn thi môn Tiếng Anh.

Đây là bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh do Nhà xuất bản Đại học Oxford phát triển. Bộ đã công nhận chứng chỉ này tương đương các bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. Trong đó, OTE 81 điểm tương đương bậc 3/6, còn OTE Advanced 111 điểm tương đương bậc 4/6.

Dưới đây là danh mục các chứng chỉ dự kiến được công nhận để miễn thi môn Ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp THPT:

Theo dự thảo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 cơ bản được giữ ổn định như năm 2026. Các nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo tập trung vào quy trình tổ chức thi để tăng cường an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Cụ thể, dự thảo đề xuất bổ sung camera tại điểm thi, bảo đảm giám sát đầy đủ quá trình lưu trữ, vận chuyển đề thi, bài thi và hoạt động làm bài của thí sinh, giám thị. Camera phải bao quát khu vực phòng trực và các phòng thi, không được sử dụng để xem đề thi, bài thi khi thí sinh đang làm bài.

Khi sắp xếp điểm thi, phòng thi, phải trộn thí sinh từ tối thiểu 2 trường THPT, bảo đảm thuận lợi cho việc đi lại của thí sinh.

Trường hợp không thể trộn thí sinh đến từ các trường khác nhau do điều kiện đi lại không thuận lợi, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh phải xem xét, quyết định triển khai thêm các giải pháp để bảo đảm tổ chức thi an toàn, nghiêm túc.