Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo thông tư về quy chế văn bằng, chứng chỉ với nhiều điểm mới. Theo đó, thời hạn cấp các văn bằng, chứng chỉ số chỉ còn 5 ngày kể từ khi người học có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Ngoài ra, người học vẫn được cấp đồng thời với văn bằng giấy như hiện nay. Bộ GD-ĐT cho rằng việc này sẽ giúp hiện đại hóa quy trình quản lý, tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch và số hóa của Đảng và Chính phủ.

Với bằng tốt nghiệp THPT, Bộ GD-ĐT dự kiến cấp bản giấy giảm từ 75 ngày xuống còn 30 ngày.

Bộ GD-ĐT dự kiến cấp bằng tốt nghiệp trong 5 ngày. Ảnh: Nguyễn Huế

Ngoài ra, dự thảo thông tư cũng hướng đến những thay đổi khi ba dự án Luật (Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp) được sửa đổi, bổ sung và thay thế trong thời gian sắp tới.

Vì thế, Bộ dự kiến thay việc cấp bằng tốt nghiệp THCS bằng xác nhận hoàn thành chương trình THCS trong học bạ; bổ sung bằng trung học nghề...

Về in phôi bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, dự kiến Bộ GD-ĐT chỉ tập trung vào việc ban hành quy định, kiểm tra, giám sát, không làm thay địa phương. Sở GD-ĐT và cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng chứng chỉ được trao quyền chủ động in phôi bằng tốt nghiệp, chứng chỉ.

Bộ GD-ĐT cho rằng các điều chỉnh trên không chỉ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn mà còn bảo đảm quyền lợi của người học, giảm thiểu khiếu nại, kiến nghị, đồng thời nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong quản lý nhà nước về văn bằng, chứng chỉ.

Dự thảo sẽ được lấy ý kiến trong 10 ngày, đến ngày 25/10.