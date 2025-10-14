Trần Quang Minh, 25 tuổi, đang theo học chương trình thạc sĩ với học bổng toàn phần tại Đại học Phúc Đán (Trung Quốc), ngôi trường top 30 thế giới theo tổ chức xếp hạng QS 2026. Cách đây gần 3 tháng, chàng trai quê Thái Nguyên đã trở thành thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) với điểm trung bình học tập 3.91/4.

Trong buổi lễ tốt nghiệp, trước bạn bè và thầy cô, Minh lần đầu chia sẻ về hành trình rời Trung Quốc để quay về Việt Nam và những “áp lực vô hình” khi đưa ra quyết định thi lại đại học.

Trần Quang Minh đang theo học chương trình thạc sĩ tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Ảnh: NVCC

Dừng lại để tìm thấy “con đường của riêng mình”

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Trần Quang Minh, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên, từng nhận học bổng toàn phần ngành Luật Quốc tế tại Đại học Trùng Khánh (Trung Quốc). Khi ấy, chàng trai Thái Nguyên mang trong mình khát khao được bước ra thế giới và học tập trong môi trường quốc tế. Nhưng chỉ sau hai năm, Minh nhận ra đó không phải là hành trình mình muốn theo đuổi.

“Khi học ở Trung Quốc, mình nhận dạy kèm tiếng Trung và tiếng Việt online. Vốn yêu thích ngôn ngữ, đến khi đi dạy phải nghiên cứu nhiều hơn, mình càng tò mò so sánh, đối chiếu giữa hai thứ tiếng. Cũng từ đó, mình nhận ra bản thân thích nghiên cứu về ngôn ngữ hơn học luật”, Minh nhớ lại.

Năm 2020, khi về Việt Nam nghỉ Tết, Minh bị “kẹt lại” vì dịch Covid-19. Cũng trong khoảng thời gian ấy, mẹ Minh phát hiện mắc ung thư di căn xương. Việc học bị gián đoạn, Minh có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về bản thân, gia đình và tương lai.

“Mình đã đắn đo rất nhiều. Được du học đã là một cơ hội. Để giành học bổng toàn phần, bản thân cũng phải cố gắng không ít. Nhưng càng học, mình càng thấy không phù hợp”, Minh chia sẻ.

Ở thời điểm đó, gia đình tôn trọng mọi quyết định của Minh. Áp lực lớn nhất, theo Minh, lại đến từ chính mình.

“Điều khiến mình lo sợ và thường xuyên ám ảnh là áp lực đồng trang lứa, nhất là khi thấy bạn bè đã có việc làm ổn định hoặc học thạc sĩ, tiến sĩ, trong khi mình vẫn lông bông”.

Minh và bố trong ngày nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

May mắn ở thời điểm đó, Minh được một người bạn đang học tiến sĩ Ngôn ngữ học ở Mỹ khuyến khích, lại gặp thêm một giảng viên trong ngành. Nhờ vậy, nam sinh biết tới lĩnh vực Ngôn ngữ học - ngành khoa học cơ bản, hàn lâm, ít được giới thiệu ở bậc phổ thông.

“Ngành học này sẽ lý giải những vấn đề, hiện tượng ngôn ngữ mình quan tâm như bản chất của việc ngọng l, n; tại sao Việt Nam có 3 vùng phương ngữ… Ngoài ra, mình được đào sâu hơn về các vấn đề cú pháp, từ nguyên (nguồn gốc từ vựng) và đặc biệt là ngữ âm”, Minh nói.

Bên cạnh đó, những trải nghiệm trong môi trường đa ngữ khi học ở Trùng Khánh càng thôi thúc Minh đi theo con đường này. Sau nửa năm trăn trở, Minh quyết định bỏ việc du học để thi lại đại học tại Việt Nam.

Hành trình “đi chậm để đi xa”

Năm 2021, Minh dự thi tốt nghiệp THPT và đạt hơn 27,5 điểm khối D78 (Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học Xã hội), trở thành thủ khoa đầu vào ngành Ngôn ngữ học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Có những bước đi “chậm hơn” so với bạn bè đồng trang lứa, Minh “thi thoảng cũng cảm thấy áp lực, nhưng sớm lấy lại cân bằng vì mỗi người sẽ có tốc độ của riêng mình”.

Mục tiêu của Minh là mỗi học kỳ đều đạt học bổng khuyến khích học tập để tự chi trả học phí. “Nếu trước kia, môn nào không thích mình sẽ bỏ bê, thì giờ dù không hứng thú, mình vẫn học tử tế. Mình hiểu rằng có những thứ không thích nhưng vẫn phải làm tốt để không ảnh hưởng đến điều khác”, Minh nói.

Trên lớp, Minh luôn chủ động học tập và không ngần ngại trao đổi với giảng viên. “Nhờ thường xuyên trao đổi kiến thức, góc nhìn về các vấn đề của mình có chiều sâu hơn. Mình hiểu rõ bản chất thay vì học thuộc, nhờ đó không cần phải nhồi nhét”.

Điều ấy cũng giúp Minh có nhiều nghiên cứu nhằm lý giải các nguyên lý của ngôn ngữ. Nam sinh đặc biệt hứng thú với ngữ âm tiếng Việt và các phương ngữ, thổ ngữ - lĩnh vực vẫn còn nhiều dư địa để khám phá. Vì vậy, Minh ấp ủ kế hoạch tiếp tục học thạc sĩ ở Trung Quốc.

Minh là thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ảnh: NVCC

Nộp hồ sơ du học lần hai, Minh được Đại học Phúc Đán và Đại học Bắc Kinh - hai ngôi trường hàng đầu Trung Quốc - đều tiếp nhận. Để có được “cái gật đầu” từ hai ngôi trường này, Minh cho rằng điểm mạnh trong hồ sơ của mình có lẽ nằm ở tính “thực chất”.

“Mình chứng minh bản thân yêu thích ngành này thực sự, thông qua sự nghiêm túc với các môn chuyên ngành, các bài nghiên cứu liên quan, có trải nghiệm giảng dạy và định hướng rõ ràng. Nhờ đó, nhà tuyển sinh sẽ thấy rõ mình là người thế nào”, Minh chia sẻ.

Cuối cùng, Minh lựa chọn theo học tại Đại học Phúc Đán. Quay lại Trung Quốc lần này, Minh cho biết bản thân đã “chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều”.

“Việc học cao học vất vả hơn, có những mảng ở Việt Nam mình chưa được đào sâu, do đó cần nỗ lực gấp đôi để bù đắp”.

Nhìn lại hành trình đã qua, Minh không hề tiếc nuối vì quyết định bỏ dở du học. “Hai năm ở Trung Quốc đã cho mình vốn sống, vốn ngôn ngữ và giúp mình nhận ra bản thân không phù hợp với ngành Luật. Nếu không có quãng thời gian đó, có lẽ mình không thể tìm thấy hướng đi đúng”, Minh nói

Điều quan trọng nhất Minh nhận ra là không nên so sánh bản thân với bất kỳ ai, bởi mỗi người sẽ có con đường riêng và tốc độ đi khác nhau. Do đó, hãy tập trung vào việc mình làm và làm hết sức có thể.

Hiện tại, Minh đang theo học chương trình thạc sĩ tại Đại học Phúc Đán. Chàng trai quê Thái Nguyên hy vọng sau khi tốt nghiệp có thể theo đuổi con đường giảng dạy và nghiên cứu về ngôn ngữ.