Bộ GD-ĐT cho biết, buổi họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra vào lúc 9h sáng ngày 5/8, tại trụ sở Bộ GD-ĐT.

Theo kế hoạch, từ hôm nay 4/8, các trường đại học đã bắt đầu tổ chức xét tuyển đại học năm 2026 cho tất cả 874.811 thí sinh đã nhập nguyện vọng đăng ký.

Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Mừng.

Trước đó, như VietNamNet đã phản ánh, ít ngày sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, qua phân tích dữ liệu cho thấy dấu hiệu bất thường tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.

Cụ thể, tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 328 thí sinh, trong đó có 6 thí sinh tự do, nhưng có tới 147 bài thi môn Toán đạt điểm 10, chiếm hơn 95% số điểm 10 môn này của toàn tỉnh. Kết quả trên được đánh giá là bất thường so với tương quan chất lượng giáo dục của tỉnh này nhiều năm qua. Ngoài 147 điểm 10, nhóm thí sinh có số báo danh gần nhau hầu hết đạt điểm cao, chỉ 3 thí sinh dưới 8 điểm.

Sau quá trình rà soát, xác minh, ngày 8/7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hà Duy (SN 1998, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can để điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định rút vụ án về cơ quan này để tiếp tục điều tra, xử lý.