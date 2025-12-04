Dự thảo thông tư quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc biên soạn; tiêu chuẩn SGK điện tử; quy trình chuyển thể SGK bản in sang SGK điện tử; tổ chức và hoạt động của hội đồng quốc gia thẩm định SGK điện tử; hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị thẩm định, phê duyệt, cho phép sử dụng SGK điện tử.

Phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn hiện hành của SGK

Về tiêu chuẩn, dự thảo Thông tư quy định điều kiện tiên quyết của SGK điện tử là đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn hiện hành. Nội dung SGK điện tử bảo đảm đúng với nội dung sách giáo khoa bản in. Định dạng số của SGK điện tử tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, hỗ trợ đa nền tảng (máy tính, điện thoại, máy đọc sách).

Dự thảo thông tư quy định, giao diện SGK điện tử phải được hiển thị tối ưu trên các thiết bị khác nhau; phù hợp với sức khỏe, thị giác của học sinh các cấp học về phông chữ, cỡ chữ, màu sắc, hiệu ứng hình ảnh, âm thanh.

Ngoài ra, SGK điện tử không được chèn quảng cáo, nội dung kinh doanh, gợi ý mua sắm...

Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Theo dự thảo, SGK điện tử có tính năng tìm kiếm, đánh dấu, ghi chú, phóng to, thu nhỏ nội dung; cho phép tương tác cơ bản (chọn đáp án, kéo thả, nghe lặp lại, nhập văn bản,...); tính năng tích hợp và cập nhật linh hoạt, liên kết với hệ thống quản lý học tập theo các tiêu chuẩn phổ biến, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thực tế ảo.

Đồng thời, SGK điện tử có khả năng sử dụng trực tuyến hoặc tải về khi không có kết nối Internet ổn định, đảm bảo người dùng luôn sử dụng được.

Về hạ tầng, dự thảo thông tư quy định, có các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ khỏi các mối đe dọa an ninh mạng, đảm bảo không chứa các liên kết hay nội dung độc hại, phản cảm.

Thực nghiệm kỹ thuật, đánh giá trải nghiệm trên các nhóm đối tượng

Theo dự thảo, các tổ chức, cơ quan, nhà xuất bản đáp ứng điều kiện về xuất bản điện tử hoặc đơn vị có liên kết xuất bản sẽ được Bộ trưởng GD-ĐT giao nhiệm vụ chuyển thể SGK từ bản in sang bản điện tử. SGK điện tử sau chuyển thể phải đáp ứng đầy đủ tiêu chí nêu trong thông tư.

Đơn vị chuyển thể sẽ phối hợp với các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức thực nghiệm kỹ thuật và đánh giá trải nghiệm người dùng trên nhóm học sinh, giáo viên đại diện. Báo cáo thực nghiệm phải có các chỉ số về độ trễ, lỗi kỹ thuật, mức độ thuận tiện khi thao tác và hiệu quả sử dụng. Số tiết thực nghiệm tối thiểu bằng 10% tổng số tiết trong chương trình giáo dục phổ thông của mỗi môn học và hoạt động giáo dục.

Sau thực nghiệm, đơn vị chuyển thể có trách nhiệm chỉnh sửa, biên tập và hoàn thiện bản mẫu SGK điện tử để trình thẩm định.

SGK điện tử sẽ được chỉnh sửa, cập nhật theo SGK bản in. Quy trình chỉnh sửa, cập nhật thực hiện như quy trình chuyển thể, trừ phần thực nghiệm. Trường hợp cần thực nghiệm lại phiên bản điều chỉnh, Bộ trưởng GD-ĐT sẽ quyết định.