Bộ GD-ĐT cho biết, trong những ngày qua, mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã gây thiệt hại nặng nề đối với ngành giáo dục. Theo tổng hợp từ các địa phương, mưa lũ đã làm 4 học sinh tử vong (trong đó tại Đắk Lắk có 3 học sinh, Lâm Đồng có 1 học sinh); các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Quảng Ngãi không ghi nhận thiệt hại về người.

Khoảng 2.000 trường học ảnh hưởng do mưa lũ, thiệt hại gần 100 tỷ đồng

Theo thống kê, tính đến trưa ngày 24/11, nhiều trường học bị ngập sâu, sạt lở, hư hỏng tường rào, thiết bị dạy học, kè taluy, nhà để xe và hệ thống cấp thoát nước, cây xanh bị ngã đổ. Tổng thiệt hại ước tính tại 5 tỉnh là hơn 97,5 tỷ đồng (cụ thể, Đắk Lắk thiệt hại hơn 28,9 tỷ đồng; Gia Lai hơn 22,6 tỷ đồng; Khánh Hòa hơn 32,4 tỷ đồng; Lâm Đồng hơn 9,3 tỷ đồng và Quảng Ngãi 4,2 tỷ đồng). Do địa hình bị chia cắt và nước chưa rút hết, các địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

Thiệt hại về sách giáo khoa và đồ dùng học tập cũng rất lớn gồm: Quảng Ngãi có hơn 38.810 bộ; Đắk Lắk có 6.340 bộ; Gia Lai hư hỏng 448.202 quyển sách giáo khoa và 6.425 bộ dụng cụ học tập; Lâm Đồng bị hỏng 334 bộ sách giáo khoa, 405 bộ dụng cụ học tập và 550 quyển vở; Khánh Hòa đang tiếp tục rà soát.

Khuôn viên Trường THPT Hà Huy Tập (phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa) ngập ngụa bùn sau đợt lũ lịch sử.

Về hoạt động dạy học, có 1.942 trường/điểm trường phải cho học sinh nghỉ vì ảnh hưởng của mưa lũ. Tính đến trưa ngày 24/11, còn 360 trường chưa thể hoạt động trở lại, gồm 290 trường tại Đắk Lắk và 70 trường tại Khánh Hòa; còn tại Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi đã tổ chức dạy học bình thường.

Chuẩn bị 10 triệu bản sách giáo khoa để cung ứng cho học sinh vùng lũ

Trước tình hình trên, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo các Sở GD-ĐT khẩn trương rà soát thiệt hại về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa. Trong đó, ưu tiên sử dụng nguồn hỗ trợ từ trung ương để khắc phục các công trình trường học và mua sắm thiết bị, giúp học sinh sớm trở lại trường.

Bộ cũng đề nghị huy động lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, các đoàn thể và người dân tham gia dọn dẹp trường lớp ngay khi nước rút.

Để bảo đảm học sinh có đủ sách giáo khoa, trên cơ sở nhu cầu do các tỉnh, thành phố báo cáo, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức cấp phát miễn phí toàn bộ sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ. Bộ GD-ĐT cũng đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các công ty sách thiết bị trường học phối hợp với các địa phương thống kê số lượng sách giáo khoa bị hư hỏng để hỗ trợ kịp thời.

Hiện, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chuẩn bị 10 triệu bản sách giáo khoa để cung ứng cho học sinh vùng lũ; đã cơ bản hoàn thành hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk và đang tiếp tục triển khai tại Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Lâm Đồng.

Cùng với đó, Bộ GD-ĐT cũng phát động quyên góp trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan Bộ và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, hỗ trợ mỗi tỉnh bị thiệt hại 300 triệu đồng, tổng số tiền hỗ trợ 5 tỉnh là 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ gia đình có học sinh tử vong 5 triệu đồng/gia đình, tổng 20 triệu đồng.

Trong và sau bão, Bộ GD-ĐT duy trì liên lạc thường xuyên với các Sở GD-ĐT thông qua nhóm Zalo để cập nhật tình hình và đề xuất kịp thời với các tổ chức quốc tế, đặc biệt là UNICEF Việt Nam.



