Bộ GD-ĐT cho biết dự kiến tổ chức lớp theo khối chuyên tại trường chuyên nhằm tạo nền tảng kiến thức rộng hơn trong từng lĩnh vực, tăng cường khả năng kết nối giữa các môn học và khắc phục tình trạng định hướng chuyên sâu vào một môn học quá sớm.

Tổ chức lớp học trong trường chuyên theo 3 khối chuyên

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo thông tư về quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên để lấy ý kiến góp ý.

Cụ thể, thay vì tổ chức lớp chuyên theo từng môn học như hiện nay, dự thảo quy định trường chuyên tổ chức lớp học theo 3 khối chuyên: Khối Khoa học tự nhiên (gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học), Khối Khoa học xã hội (gồm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) và Khối Ngoại ngữ.

Theo Bộ GD-ĐT, việc thay đổi mô hình tổ chức lớp chuyên nhằm giúp học sinh có nền tảng kiến thức rộng hơn, đồng thời tăng cường khả năng kết nối giữa các môn học và khắc phục tình trạng định hướng chuyên sâu vào một môn quá sớm. Trên nền tảng đó, học sinh có thêm cơ hội trải nghiệm, khám phá năng lực, sở trường trước khi lựa chọn môn học chuyên sâu phù hợp.

Theo dự thảo, mỗi lớp trong trường chuyên gồm những học sinh trúng tuyển vào cùng một khối chuyên. Lớp chuyên thuộc khối chuyên Ngoại ngữ được tổ chức theo ngoại ngữ mà học sinh đăng ký dự tuyển.

Học sinh học đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc và môn học lựa chọn theo Chương trình giáo dục phổ thông; đồng thời học nội dung nâng cao theo chương trình dành cho khối chuyên.

Lựa chọn môn học chuyên sâu sau khi được trải nghiệm

Trong học kỳ I lớp 10, học sinh được học tập, trải nghiệm, tham gia các dự án nhập môn và được tư vấn để xác định lĩnh vực, ngành nghề mình quan tâm.

Cuối học kỳ I lớp 10, ngoài môn học bắt buộc của khối (Toán đối với khối Khoa học tự nhiên, Ngữ văn đối với khối Khoa học xã hội và ngoại ngữ trúng tuyển đối với khối Ngoại ngữ), mỗi học sinh đăng ký thêm 2 môn để học chuyên sâu. Việc lựa chọn căn cứ vào năng lực, sở trường và định hướng xét tuyển đại học của học sinh. Các tổ hợp có thể gồm Toán - Vật lý - Hóa học, Toán - Hóa học - Sinh học, Toán - Vật lý - Tin học hoặc Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý.

Học sinh dự thi lớp 10 chuyên tại Hà Nội các năm trước. Ảnh: Thanh Hùng

Từ học kỳ II lớp 10, học sinh học các chuyên đề định hướng theo những môn đã đăng ký chuyên sâu. Từ lớp 11, các em chuyển sang học ổn định chương trình nâng cao tại lớp chuyên theo môn học. Lớp này gồm học sinh từ một hoặc nhiều lớp trong cùng khối chuyên có cùng lựa chọn môn chuyên sâu.

Học sinh có nguyện vọng được xem xét thay đổi môn học chuyên sâu vào cuối năm lớp 10 hoặc cuối lớp 11 trên cơ sở tư vấn, đánh giá năng lực và ý kiến đồng ý của phụ huynh.

Theo Bộ GD-ĐT, cách tổ chức này thể hiện rõ hơn định hướng lấy học sinh làm trung tâm. Việc lựa chọn môn học chuyên sâu không chỉ căn cứ vào kết quả tuyển sinh ban đầu mà còn dựa trên quá trình học tập, trải nghiệm, kết quả đánh giá năng lực, nguyện vọng của học sinh và sự tư vấn của nhà trường. Qua đó, học sinh có thêm thời gian nhận diện năng lực, sở thích, sở trường và chủ động xây dựng lộ trình học tập, nghề nghiệp phù hợp.

Phương thức tuyển sinh vào trường chuyên

Theo dự thảo, bài thi tuyển sinh vào trường chuyên được tổ chức theo khối chuyên, áp dụng chung một phương thức đối với tất cả học sinh đăng ký dự tuyển vào cùng một khối chuyên.

Đối với khối chuyên Khoa học tự nhiên, học sinh thi Toán nâng cao, Ngữ văn và bài thi đánh giá năng lực đọc hiểu khoa học tự nhiên.

Đối với khối chuyên Khoa học xã hội, học sinh thi Ngữ văn nâng cao, Toán và bài thi đánh giá năng lực đọc hiểu khoa học xã hội.

Đối với khối chuyên Ngoại ngữ, học sinh thi Toán, Ngữ văn và môn ngoại ngữ đăng ký dự tuyển.

Bài thi đánh giá năng lực đọc hiểu khoa học tự nhiên và khoa học xã hội là bài thi tổng hợp, đánh giá năng lực đọc hiểu, tư duy logic, lập luận và giải quyết vấn đề của học sinh. Nội dung thi dựa trên yêu cầu cần đạt của môn Khoa học tự nhiên đối với khối chuyên Khoa học tự nhiên, môn Lịch sử và Địa lý đối với khối chuyên Khoa học xã hội ở cấp THCS, không yêu cầu kiến thức chuyên sâu của từng môn học. Theo Bộ GD-ĐT, việc này nhằm hạn chế tình trạng luyện thi.

Bộ GD-ĐT cho hay, định hướng thi này nhằm tuyển chọn học sinh có nền tảng kiến thức, tư duy và tiềm năng phát triển phù hợp với lĩnh vực của khối chuyên; không đặt nặng việc học sinh phải ghi nhớ hoặc luyện trước kiến thức chuyên sâu của từng môn. Qua đó góp phần giảm áp lực ôn luyện, tạo cơ hội phát hiện những năng lực khác nhau của học sinh.

Điểm bài thi Toán nâng cao, Ngữ văn nâng cao, bài thi ngoại ngữ được tính hệ số tối thiểu là 2; điểm các bài thi còn lại tính hệ số 1 vào tổng điểm xét tuyển.