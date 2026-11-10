Ngay sau khi Bộ GD-ĐT đăng tải dự thảo thông tư dự kiến tuyển sinh vào trường chuyên theo cách mới, nhiều phụ huynh bày tỏ thắc mắc, lo lắng về thời điểm áp dụng và lứa học sinh nào chịu tác động.

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên để lấy ý kiến góp ý.

Dự thảo thông tư thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh, học sinh bởi có những điều chỉnh hoàn toàn mới về cách thi tuyển và tổ chức lớp học.

Theo dự thảo, các quy định về tuyển sinh, tổ chức lớp chuyên theo khối chuyên và môn học, lựa chọn môn học chuyên sâu, triển khai dự án học tập liên môn, liên ngành sẽ được áp dụng từ năm học 2027-2028. Riêng những trường chuyên chưa bảo đảm điều kiện sẽ bắt đầu thực hiện từ năm học 2028-2029.

Trong khi dự thảo chưa được thông qua và thời điểm ban hành thông tư chưa được xác định, mốc dự kiến áp dụng từ năm học 2027-2028 đã khiến nhiều phụ huynh quan tâm, lo lắng. Đặc biệt, những gia đình có con đang học lớp 9 băn khoăn liệu các quy định mới có được áp dụng ngay trong kỳ tuyển sinh năm tới hay không. Nếu có, học sinh sẽ có ít thời gian để nắm bắt những thay đổi và chuẩn bị cho kỳ thi.

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT). Ảnh: Thanh Hùng

Trao đổi với VietNamNet, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT) cho biết dự thảo thông tư đưa ra 2 mốc thời gian. "Những trường chuyên đủ điều kiện, chẳng hạn như trường thành lập mới hoặc trực thuộc các trường đại học, có thể áp dụng từ năm học 2027-2028. Trường nào chưa đủ điều kiện có thể thực hiện từ năm học 2028-2029. Việc này thuộc quyền quyết định của các nhà trường”, ông Tài nói.

Ông Tài khẳng định, ngay cả khi thông tư được ban hành, các quy định mới cũng chưa được triển khai tại những trường chưa bảo đảm điều kiện thực hiện. Vì vậy, ông cho rằng phụ huynh và học sinh không nên hiểu rằng các quy định mới sẽ được áp dụng ngay trong kỳ tuyển sinh năm học 2027-2028 khi thông tư được ban hành.

“Dự thảo thông tư vẫn trong quá trình lấy ý kiến của dư luận, Bộ GD-ĐT chưa chốt thông tin cụ thể nào và vẫn đang tiếp tục lắng nghe”, ông Tài nói.

Học sinh dự thi vào lớp 10 chuyên ở Hà Nội các năm trước. Ảnh: Thanh Hùng

Bộ GD-ĐT cũng nêu rõ, học sinh đã trúng tuyển và đang theo học tại trường chuyên trước thời điểm thông tư có hiệu lực sẽ tiếp tục học theo lớp chuyên và chương trình đã tuyển sinh cho đến khi hoàn thành cấp học.

Căn cứ mức độ đáp ứng các điều kiện về đội ngũ, chương trình, kế hoạch giáo dục, cơ sở vật chất và phương án tuyển sinh, Sở GD-ĐT (đối với trường chuyên thuộc tỉnh) hoặc cơ sở giáo dục đại học (đối với trường chuyên trực thuộc) sẽ quyết định thời điểm áp dụng quy định mới tại từng trường, vào năm học 2027-2028 hoặc 2028-2029. Thời điểm này phải được công bố công khai cùng kế hoạch tuyển sinh lớp 10 và báo cáo Bộ GD-ĐT.

Trong thời gian chưa áp dụng, trường chuyên tiếp tục tuyển sinh, tổ chức lớp chuyên và dạy học theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành kèm theo Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT. Học sinh trúng tuyển theo quy định này tiếp tục học theo lớp chuyên và chương trình đã tuyển sinh đến khi hoàn thành cấp học.

Ông Tài cho biết, nếu dự thảo được thông qua, trước khi triển khai các quy định mới, Sở GD-ĐT, các cơ sở giáo dục đại học có trường chuyên và bản thân các trường phải chuẩn bị đầy đủ về đội ngũ, công tác tuyển sinh, kế hoạch giáo dục, cơ sở vật chất và truyền thông. Đồng thời, việc áp dụng quy định mới không làm thay đổi chương trình, quyền lợi và điều kiện học tập của những học sinh đã trúng tuyển trước thời điểm trường chính thức triển khai.