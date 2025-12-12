Mới đây, nhiều sinh viên, cựu sinh viên của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London “tố” đóng học phí hàng trăm triệu đồng để liên thông đại học, song bất ngờ khi biết bằng đại học của mình không được Bộ GD-ĐT công nhận.

Liên quan đến vấn đề này, trả lời VietNamNet sáng 12/12, Bộ GD-ĐT xác nhận đến thời điểm hiện tại, Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London chưa được cấp giấy đăng ký hoạt động liên kết đào tạo ở nước ngoài đối với bất cứ ngành, nghề nào của trường.

Việc đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, trong đó yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện chuyển đổi chương trình đào tạo, chuyển đổi giấy phép hoạt động dạy nghề về cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

“Tuy nhiên, qua rà soát từ năm 2015 đến nay, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (nay là Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ GD-ĐT) chưa nhận được hồ sơ đề nghị chuyển đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định nêu trên của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London”, Bộ GD-ĐT thông tin

Người học bức xúc vì văn bằng đại học không được công nhận. Ảnh: Thúy Nga

Trước đó, VietNamNet nhận được phản ánh của nhiều sinh viên, cựu sinh viên Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London về việc bằng đại học của mình chưa đủ điều kiện để Bộ GD-ĐT công nhận theo quy định hiện hành. Trước đó, các sinh viên này đều theo học chương trình cử nhân liên kết do Đại học Liverpool John Moores (Anh) cấp bằng.

Việc này khiến người học bức xúc vì gây ảnh hưởng đến cả định hướng cuộc đời do không thể xin việc được tại các đơn vị công lập hay học bậc thạc sĩ tại Việt Nam.

Sau khi nhận được thông tin văn bằng đại học của mình không được công nhận tại Việt Nam, nhiều sinh viên, cựu sinh viên của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London đã làm đơn tố giác đến các cơ quan chức năng.

Theo đơn tố giác, từ năm 2022 đến năm 2025, Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London liên tục tổ chức khóa học đào tạo cử nhân năm cuối trình độ đại học.

Khi quảng cáo tuyển sinh, công bố về chương trình học trên website công khai, trường cam kết với người học rằng “bằng cấp quốc tế có giá trị trên toàn thế giới”. Vì tin tưởng thông tin cam kết, nhiều người đã đăng ký tham gia các khóa học. Các khóa có tổng số lượng sinh viên khoảng hơn 40 người. Số tiền một sinh viên phải nộp riêng cho khóa học năm cuối trình độ đại học khoảng 289 triệu đồng”, đơn tố giác nêu.

Hiện Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London chưa có phản hồi chính thức về sự việc này.