Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo thông tư về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú và dịch vụ căng tin trong trường mầm non, phổ thông, trong đó quy định việc công khai thực đơn, kiểm soát an toàn thực phẩm và trách nhiệm khi xảy ra sự cố.

Theo Bộ GD-ĐT, dự thảo nhằm thiết lập quy trình tổ chức bữa ăn minh bạch, đồng thời phân định trách nhiệm của chính quyền địa phương, cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường, đơn vị cung cấp dịch vụ và gia đình.

Thực đơn phải được công khai theo ngày hoặc tuần

Dự thảo quy định quy trình tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, từ lập kế hoạch, lựa chọn đơn vị cung cấp, xây dựng và công khai thực đơn đến tiếp nhận, bảo quản, chế biến, vận chuyển, phục vụ bữa ăn, kiểm tra, giám sát và quản lý kinh phí.

Trước mỗi năm học, cơ sở giáo dục căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và nhu cầu thực tế để lập kế hoạch tổ chức bữa ăn, phân loại học sinh thuộc diện được hỗ trợ và học sinh có nhu cầu nhưng không thuộc diện hỗ trợ.

Thực đơn phải phù hợp với hướng dẫn chuyên môn về dinh dưỡng của Bộ Y tế, chương trình giáo dục mầm non, lứa tuổi, nhu cầu năng lượng, số bữa ăn và định mức suất ăn. Thực đơn phải được công khai theo ngày hoặc tuần trước khi tổ chức bữa ăn và cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

Nhà ăn bán trú tại một trường tiểu học ở Hà Nội. Ảnh: Ngô Thảo

Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ phải phù hợp với hình thức tổ chức bữa ăn, quy mô phục vụ và quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu tại Điều 3 của dự thảo. Tiêu chí lựa chọn gồm năng lực cung cấp suất ăn hằng ngày, điều kiện an toàn thực phẩm, nguồn gốc và khả năng truy xuất thực phẩm, điều kiện bảo quản, vận chuyển, chất lượng dịch vụ và phương án xử lý sự cố.

Bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn

Dự thảo yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng trong toàn bộ quá trình tổ chức bữa ăn, đồng thời quy định trách nhiệm của các bên theo từng hình thức tổ chức.

Đối với cơ sở giáo dục tự tổ chức nấu ăn, nhà trường chủ động bố trí nhân sự, cơ sở vật chất, mua nguyên liệu, chế biến và phục vụ bữa ăn; đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, giám sát các khâu thuộc phạm vi tổ chức.

Với hình thức thuê đơn vị nấu ăn hoặc cung cấp suất ăn, trách nhiệm của các bên được xác định theo phân cấp quản lý và hợp đồng dịch vụ.

Với suất ăn chế biến ngoài trường, đơn vị cung cấp chịu trách nhiệm kiểm soát an toàn thực phẩm, thực hiện kiểm thực 3 bước và lưu mẫu tại nơi chế biến. Nhà trường tiếp nhận, kiểm tra, giám sát và lưu mẫu tại nơi sử dụng theo quy định.

Khi giao nhận thực phẩm, suất ăn, các bên phải ghi rõ tình trạng, số lượng, thời điểm giao nhận, thời gian từ khi chế biến xong đến khi sử dụng, điều kiện bảo quản, vận chuyển, thông tin truy xuất nguồn gốc và người giao, người nhận. Trách nhiệm cụ thể của các bên phải được quy định trong hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Khi phát hiện thực phẩm, nguyên liệu hoặc suất ăn không bảo đảm chất lượng, có nguy cơ mất an toàn, đơn vị cung cấp phải dừng sử dụng, chế biến hoặc cung cấp; thu hồi, thay thế khi cần thiết và thông báo ngay cho nhà trường, cơ quan có thẩm quyền để phối hợp truy xuất nguồn gốc, xác định nguyên nhân, xử lý sự cố.

Đơn vị cung cấp phải chịu trách nhiệm theo hợp đồng và quy định pháp luật về chất lượng dịch vụ, thiệt hại và vi phạm thuộc phạm vi trách nhiệm của mình; đồng thời thực hiện bồi thường, khắc phục hậu quả.

Dự thảo Thông tư cũng yêu cầu cơ sở giáo dục xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố về an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn, hoặc lồng ghép vào phương án bảo đảm an toàn trường học.

Dự thảo cũng quy định cha mẹ hoặc người giám hộ có thể tham gia giám sát việc tổ chức bữa ăn bằng hình thức phù hợp, đồng thời phản ánh, kiến nghị với nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền.