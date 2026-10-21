Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học để lấy ý kiến xã hội.

Dự thảo thông tư mới điều chỉnh định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông. Cụ thể, tăng định mức tiết dạy của giáo viên cấp tiểu học lên 1 tiết (tức từ 23 tiết/tuần thành 24 tiết/tuần). Tăng định mức tiết dạy của giáo viên cấp THCS lên 1 tiết (tức từ 19 tiết/tuần thành 20 tiết/tuần). Tăng định mức tiết dạy của giáo viên cấp THPT lên 2 tiết (tức từ 17 tiết/tuần thành 19 tiết/tuần).

Theo Bộ GD-ĐT, việc điều chỉnh này nhằm phản ánh đúng sự phát triển về năng lực chuyên môn, trình độ của đội ngũ giáo viên, đồng thời phát huy tối đa lợi thế từ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số giúp tối ưu hóa thời gian và năng suất lao động trong nhà trường.

Dự thảo thông tư mới điều chỉnh định mức tiết dạy của giáo viên dạy tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú bằng với định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp tại các trường thường. Tuy nhiên, trường hợp giáo viên các trường này được phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý học sinh, phụ đạo, bồi dưỡng học sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù của nhà trường được quy đổi ra tiết dạy; số tiết dạy được quy đổi do hiệu trưởng quyết.

Giáo viên tại một trường THPT. Ảnh: Thanh Hùng.

Dự thảo cũng điều chỉnh định mức tiết dạy của Tổng phụ trách đội theo hướng quy định trong khoảng từ 6-8 tiết, do hiệu trưởng quyết định số tiết để bảo đảm phù hợp với quy mô trường, lớp, khối lượng công việc. Đồng thời, bỏ quy định giáo viên làm Tổng phụ trách đội các trường có quy mô lớn chỉ dạy 2 tiết/tuần như hiện hành.

Bên cạnh đó, điều chỉnh định mức tiết dạy đối phó hiệu trưởng công tác tại trường có phân hiệu từ 4 tiết/tuần xuống 3 tiết/tuần. Đồng thời, bổ sung việc quy đổi ra tiết dạy để thay thế cho định mức tiết dạy đối với các nhiệm vụ tiếp tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, báo cáo viên, dạy minh họa, chủ trì sinh hoạt chuyên môn, biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng, tài liệu giảng dạy. Trong đó, tổng số tiết được quy đổi ra tiết dạy để thay thế cho định mức tiết dạy không được vượt quá 50% định mức tiết dạy trong 1 năm học.

Dự thảo bổ sung quy định về việc giảm 3 tiết/tuần cho giáo viên được giao phụ trách hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Bổ sung quy định về việc quy đổi ra tiết dạy đối với giáo viên dạy các môn học không phải ngoại ngữ, cụ thể mỗi tiết dạy bằng tiếng nước ngoài (tỷ lệ từ 30% trở lên thời lượng dạy bằng tiếng nước ngoài) thì được quy đổi tối đa không quá 2 tiết định mức.

Dự thảo cũng bổ sung quy định về việc quy đổi ra tiết dạy đối với giáo viên dạy tại lớp khuyết tật trong trường phổ thông (không phải trường dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập) thì 1 tiết dạy được quy đổi tối đa không quá 2 tiết định mức.