Trong quá trình kiểm tra tại đơn vị cung cấp suất ăn cho Trường Tiểu học Hoài Đức (Hà Nội), các phụ huynh nghi ngờ khi phát hiện có bao bì thực phẩm ghi thông tin thịt trâu Ấn Độ, thịt gà đông lạnh.

Tối 27/10, mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức (xã Hoài Đức, Hà Nội) tập trung tại khu vực được cho là kho hàng của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương, yêu cầu làm rõ nguồn gốc thực phẩm sử dụng để chế biến suất ăn bán trú cho học sinh. Trước đó, một số video ghi lại cảnh xô đẩy giữa phụ huynh và những người được cho là nhân viên công ty trước cửa một nhà kho được cho là của công ty.

Sự việc khởi nguồn khi ngày 27/10, hội phụ huynh của trường đã thông báo với nhà trường, Công ty Mai Phương về kế hoạch kiểm tra bếp ăn tại công ty này.

Theo kế hoạch, khoảng 4h sáng ngày 27/10, một số phụ huynh có mặt tại bếp nấu và được đại diện nhà cung cấp suất ăn chỉ dẫn kiểm tra quy trình.

Sau khi kiểm tra, một số phụ huynh phát hiện phía sau khu vực bếp có một nơi tập kết rác; tại đó, có nhiều vỏ hộp đựng thực phẩm có in chữ nước ngoài. Theo phụ huynh, trên tem nhãn một số hộp ghi thông tin thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ, thịt gà đông lạnh.

Nhiều bao bì thực phẩm ghi nhập khẩu thịt trâu từ Ấn Độ, thịt gà đông lạnh ở khu vực tập kết rác gần bếp nấu của Công ty Mai Phương. Ảnh: T.N

Nghi ngờ công ty sử dụng các loại thực phẩm này để chế biến suất ăn cho học sinh, các phụ huynh đã đề nghị kiểm tra khu vực nhà kho phía sau. Song theo chia sẻ của phụ huynh, đại diện công ty cho biết khu vực này không thuộc phạm vi bếp ăn nên không thể kiểm tra.

Sau đó, nhân viên công ty và 3 phụ huynh đã xảy ra xô đẩy. Nhà trường và đại diện phụ huynh cũng đã lập biên bản, báo cáo chính quyền địa phương.

Các phụ huynh cho hay rất lo lắng, bởi việc ăn uống ở trường liên quan trực tiếp đến sức khỏe, sự an toàn của con em. Các phụ huynh bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ nhà kho này (cách khu vực bếp nấu không quá xa) có phải của Công ty Mai Phương và suất ăn bán trú của các con có phải được nấu từ thịt trâu Ấn Độ, thịt gà đông lạnh hay không để giải đáp những nghi ngờ, thắc mắc.

Phụ huynh thay nhau ngồi trực gần bếp ăn của Công ty TNHH Mai Phương và nhà kho được cho là của công ty này để yêu cầu làm rõ. Ảnh: T.N.

Trao đổi với VietNamNet sáng 28/10, ông Nguyễn Văn Dựng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoài Đức, cho hay ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ phụ huynh sáng 27/10, nhà trường có phân công nhân viên y tế phối hợp với phụ huynh trong quá trình giám sát bữa ăn bán trú, việc kiểm tra trực tiếp tại cơ sở cung cấp suất ăn.

Theo ông Dựng, Trường Tiểu học Hoài Đức sáp nhập từ Trường Tiểu học Kim Chung A và Tiểu học Di Trạch, hiện có 2 phân hiệu. Hiện, các suất ăn bán trú tại phân hiệu Di Trạch do Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương cung cấp.

“Công tác kiểm tra, giám sát là hoạt động thường xuyên do nhà trường, công ty, phụ huynh phối hợp”, ông Dựng nói.

Trong buổi kiểm tra sáng 27/10, phần lớn các nội dung được phụ huynh ghi nhận cơ bản ổn, đúng quy trình, vấn đề còn băn khoăn chủ yếu liên quan đến việc thấy một số nhãn mác ở bãi rác phía sau.

“Phụ huynh nghi ngờ công ty nhập những thực phẩm đó để đưa vào bữa ăn cho học sinh. Bên cạnh đó, có một nhà kho cách bếp nấu của công ty một đoạn, phụ huynh nói thấy người của công ty trong đó. Phía Công ty Mai Phương cho rằng khu vực kho đó không thuộc phạm vi quản lý của họ, trong khi phụ huynh đề nghị làm rõ. Vì vậy, nhà trường đã ghi nhận, lập biên bản sự việc và báo cáo UBND xã để kiểm tra. Chiều qua 27/10, UBND xã cũng đã tiến hành kiểm tra”, ông Dựng cho biết.

Bếp ăn của Công ty TNHH Mai Phương - đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho Phân hiệu Di Trạch của Trường Tiểu học Hoài Đức. Ảnh: T.N

Theo ông Dựng, trưa hôm qua 27/10, thực đơn của học sinh nhà trường là thịt gà. Trước những nghi ngờ của phụ huynh, hôm qua, phía công ty cũng đã đổi thực đơn sang thành thịt lợn.

Ông Dựng cho hay, dù sự việc diễn ra từ sáng 27/10, một số phụ huynh còn thức xuyên đêm để canh nhà kho của công ty, đồng thời yêu cầu mở cửa để kiểm tra. “Các phụ huynh nghi ngờ và muốn biết trong kho có gì. Nhà trường và đại diện xã cũng khuyên nhưng các phụ huynh nhất quyết không về”, ông Dững nói.

Ông Dững cho hay, sáng nay 28/10, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng về trường để xác minh sự việc.

Vị hiệu trưởng cho hay, để giảm những nghi ngờ của phụ huynh, nhà trường không còn cách nào khác phải tăng cường việc giám sát.