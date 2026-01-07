Văn phòng Chủ tịch nước sáng nay họp báo công bố các luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Đây là lần sửa đổi luật có quy mô lớn, mang tính chiến lược nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển của hệ thống giáo dục quốc dân trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc cho biết, luật mới quy định Bộ trưởng GD-ĐT quyết định một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc và Chính phủ quy định lộ trình miễn phí sách giáo khoa, bảo đảm tính chuẩn mực, ổn định và công bằng trong tiếp cận sách giáo khoa.

Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa do Bộ trưởng GD-ĐT quy định và thành lập theo từng môn học, hoạt động giáo dục để thẩm định sách giáo khoa. Hội đồng và thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng thẩm định.

Họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội thông qua

Bộ trưởng GD-ĐT phê duyệt sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông sau khi được Hội đồng quốc gia thẩm định và đánh giá xếp loại đạt. Bên cạnh đó, quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn, ông Phúc cho biết luật sửa đổi lần này đã bổ sung giáo dục trung học nghề thuộc giáo dục nghề nghiệp và cùng cấp học với giáo dục trung học phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Luật đồng thời làm rõ định hướng phân luồng trong giáo dục sau trung học cơ sở gắn với hướng nghiệp, phù hợp với năng lực, sở trường, năng khiếu của người học và nhu cầu xã hội, khắc phục tình trạng phân luồng hình thức.

Luật quy định phân luồng trong giáo dục là biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục trên cơ sở thực hiện hướng nghiệp trong giáo dục, tạo điều kiện để học sinh sau khi hoàn thành chương trình giáo dục THCS, THPT, trung học nghề và tương đương tiếp tục học ở cấp học, trình độ cao hơn hoặc tham gia lao động phù hợp với năng lực, sở trường, năng khiếu, điều kiện của cá nhân và nhu cầu của xã hội.

Luật cũng nêu về việc bỏ bằng tốt nghiệp THCS và thay bằng xác nhận hoàn thành chương trình. Về việc này, theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, là phù hợp quy định giáo dục bắt buộc ở bậc THCS, giảm áp lực cho học sinh và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân gồm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng trung học nghề, bằng trung cấp, bằng cao đẳng, bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, văn bằng chương trình đào tạo chuyên sâu của một số ngành, lĩnh vực đặc thù.

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định văn bằng, chứng chỉ được cấp dưới dạng giấy hoặc dạng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác thực, tra cứu văn bằng, chứng chỉ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh luật lần này thể hiện rõ tinh thần tăng cường phân quyền, phân cấp trong quản lý Nhà nước về giáo dục, gắn với nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Bộ GD-ĐT, chính quyền địa phương và các cơ sở giáo dục.

Trong đó, luật giao thẩm quyền biên soạn, thẩm định, phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương cho UBND cấp tỉnh; tăng thực quyền cho hiệu trưởng nhà trường, người đứng đầu cơ sở giáo dục trong xác nhận hoàn thành trung học cơ sở, cấp bằng tốt nghiệp THPT.

Luật cũng giao Bộ trưởng GD-ĐT quy định việc thực hiện chương trình giáo dục cấp trung học cơ sở và chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân tại cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, thay vì phải “được cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục có thẩm quyền cho phép”. Đây là một bước cắt giảm thủ tục xin - cho, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các mô hình đào tạo linh hoạt, tích hợp nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát chất lượng.

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ GD-ĐT) Đào Hồng Cường thông tin tại họp báo

Thông tin thêm về việc lựa chọn sách giáo khoa, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ GD-ĐT) Đào Hồng Cường cho biết Bộ trưởng GD-ĐT đã ban hành quyết định phê duyệt bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc.

Theo đó, bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam được chọn. "Quá trình lựa chọn sách giáo khoa được thực hiện theo đúng quy định", ông Cường khẳng định.

Ông Đào Hồng Cường cho biết việc lựa chọn này đã được Bộ công khai trên website.

Về việc miễn phí sách giáo khoa, ông Cường cho hay nội dung này được xác định trong Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và trong luật, trong đó giao Chính phủ quy định việc miễn phí sách giáo khoa.

Ông thông tin, ngày 31/12/2025, Thủ tướng đã ban hành quyết định về danh mục, phân công các cơ quan chủ trì, soạn thảo văn bản hướng dẫn chi tiết các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10. Trong đó, Bộ được phân công triển khai xây dựng nhiều nghị định, trong đó, có nghị định về miễn phí sách giáo khoa. Dự kiến tháng 4/2026, Bộ sẽ trình Chính phủ ban hành nghị định này.