Là quốc gia có giá xe sang nhập khẩu khá cao trong khu vực Đông Nam Á, nhiều mẫu xe tại Việt Nam từng là mơ ước của nhiều người bởi giá trị lên tới hàng tỷ đồng. Dù vậy, không ít xe sang vẫn bị các đại gia để phủ bụi, thậm chí bỏ hoang tới hỏng hóc, mọc rễ cây trên xe. Chiếc Mercedes này tại Hà Nội là một ví dụ điển hình.

Cách đây 6 năm, mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh chiếc Mercedes-AMG S63 bị bỏ hoang trên vỉa hè ở Thanh Xuân (TP.Hà Nội). Theo ghi nhận của PV VietNamNet, đến nay chiếc xe vẫn nằm tại vị trí cũ và chưa được chủ nhân chuyển xe đi. Từ thông tin của người dân ở khu chung cư cho biết, chiếc xe sang đã “yên giấc” ở đây từ năm 2016.

Chiếc xe đang bị bỏ xó là mẫu Mercedes-AMG S63, thuộc đời 2005-2009 (W221, trước facelift). Tại Việt Nam, mẫu xe này có giá gần 7 tỷ khi mua mới. Hiện nay, một số xe đang có giá dao động từ 500-800 triệu đồng trên thị trường xe cũ tùy chất lượng xe nhưng khá kén khách.

Khác với những hình ảnh chụp được vào năm 2019, chiếc Mercedes-AMG S63 hiện tại đã bớt lấm lem đất cát trên thân xe hơn do khu vực này đã lát lại vỉa hè bằng đá. Do đó, chiếc xe hiệu suất cao cũng được kê bánh trên nhiều viên gạch để tránh gầm xe cọ xát với mặt vỉa hè.

Sau 9 năm “dầm mưa dãi nắng”, ngoại thất xe đã xuống cấp nghiêm trọng. Nước sơn bị xỉn màu, phủ một lớp bụi dày. Cản trước đã bám đất cát suốt nhiều năm nên không bị rửa trôi dù có mưa lớn. Mặt ca-lăng còn nguyên vẹn nhưng logo “ngôi sao ba cánh” bên trên đã mất từ lâu.

Cụm đèn chiếu sáng, đèn sương mù và đèn hậu tuy chưa hỏng phần mặt kính và đèn bên trong nhưng đã ố vàng mặt kính.

Khác với thời điểm năm 2019, kính chắn gió và kính cửa sổ đều đã bị cát bụi che kín, rất khó để quan sát bên trong khoang nội thất. Tay nắm cửa mạ crôm còn sáng bóng nhưng chỉ tác động một lực vừa đủ cũng có thể bung khỏi cửa.

Lá cây rụng sót lại trên chiếc Mercedes đã rất lâu nhưng không có người dọn dẹp.

Dù đã bỏ hoang rất lâu nhưng cặp gương chiếu hậu của xe chưa bị đánh cắp. Bên dưới gương phía người lái thậm chí mọc cả rễ cây.

Tương tự, đuôi xe cũng trong tình trạng bám nhiều đất cát từ những năm trước. Logo “ngôi sao ba cánh” đã mất vòng tròn bên ngoài. Huy hiệu “AMG nằm bên phải cũng bị mất. Hệ thống ống xả không rỉ là chi tiết được giữ nguyên vẹn nhất, ngay cả logo bên trên cũng chưa bị che mờ.

Các lốp xe đều bị xịt từ thời điểm trước năm 2019. Đây là lý do khiến người dân xung quanh quyết định đặt bánh xe trên những viên gạch để tránh cạ gầm vào vỉa hè. Đất bám trên bộ mâm 5 chấu AMG thậm chí đã vón cục. Đĩa phanh bị rỉ sét nghiêm trọng. Cùm phanh AMG bám bụi nhưng vẫn lộ ra màu đỏ nguyên bản.

Chiếc Mercedes-AMG S63 W221 trong bài được trang bị động cơ V8 6.3 lít, sản sinh công suất tối đa 518 mã lực và mô-men xoắn cực đại 630 Nm. Sức mạnh được truyền đến cầu sau thông qua hộp số tự động 7 cấp. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa giới hạn ở mức 250 km/h.

Theo một số người đã sử dụng nhiều mẫu xe Đức, chi phí để sửa chữa và khôi phục lại chiếc xe sang hiệu suất cao này thậm chí đắt gấp 2-3 lần giá trị thực tế của xe trên thị trường. Do đó, rất khó có khả năng chủ nhân chiếc xe hiện tại hoặc chủ nhân mới sẽ phục dựng nếu nhận lại xe.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!