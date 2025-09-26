Kẻ phạm tội sớm muộn cũng phải trả giá trước pháp luật, nhưng nhiều người vẫn ảo tưởng có thể thoát tội; càng tái phạm, hình phạt càng nghiêm khắc. Đó chính là bài học một người đàn ông ở Montana (Mỹ) vừa trải qua, sau khi bị cáo buộc phá hoại khoảng 70 chiếc xe sang tại nhiều đại lý khác nhau và làm hư hỏng thêm nhiều xe khác. Hiện tại, ông ta đã bị tạm giam.

Theo thông tin từ cảnh sát thành phố Salem (bang Oregon), vụ việc đầu tiên xảy ra hôm 11/9. Camera an ninh ghi lại hình ảnh một đối tượng được cho là nghi phạm phá hoại khoảng 35 chiếc xe tại đại lý Mercedes và Acura trên đường Commercial Street SE. Cảnh sát ước tính thiệt hại ngày hôm đó lên tới 58.000 USD (khoảng 1,5 tỷ VNĐ).

Đoạn video do đài truyền hình KOIN thu thập cho thấy một người điều khiển chiếc Range Rover Evoque lái vào bãi xe, sau đó bước xuống và liên tục chọc thủng lốp, cà sơn nhiều chiếc xe sang xung quanh. Đáng chú ý, một số phương tiện bị phá hoại là xe của khách hàng đang chờ bảo dưỡng hoặc bàn giao.

Chỉ ba ngày sau, cũng tại thành phố này, một sự việc tương tự lại xảy ra tại đại lý BMW trên đường Van Ness Ave NE. Nghi phạm tiếp tục phá hoại 35 chiếc xe khác, nhưng lần này gây ra thiệt hại lên tới 100.000 USD (2,64 tỷ VNĐ). Ngoài ra, cảnh sát xác định còn ít nhất 20 nạn nhân khác bị cùng đối tượng này phá hoại xe bên ngoài khu vực đại lý.

Cơ quan chức năng cho biết, nghi phạm là Brian Werner (đến từ Kalispell, Montana). Người này bị bắt hôm 16/9 với cáo buộc lái xe khi say rượu và lái xe ẩu. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện Werner đã có lệnh truy nã tại quê nhà liên quan đến các vụ việc sử dụng súng và tội phá hoại tài sản. Sau khi bắt giữ, cảnh sát đã tịch thu chiếc xe và nhiều khẩu súng của ông ta, theo trang NBC Montana.

Hiện cảnh sát vẫn nghi ngờ có thêm các nạn nhân khác dọc tuyến đường từ Montana đến Oregon. Những ai cho rằng xe của mình từng bị Werner phá hoại được khuyến nghị báo cáo vụ việc hoặc liên hệ trực tiếp Sở Cảnh sát Salem, cung cấp số hồ sơ để được xác minh.

Theo Carscoops

