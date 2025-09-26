Trung Quốc chuẩn bị thay đổi cách các hãng xe thiết kế tay nắm cửa – chi tiết tưởng chừng nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) vừa đưa ra một bản dự thảo quy định mới để lấy ý kiến công chúng. Nếu được thông qua, nó có thể tạo ra thay đổi lớn, không chỉ với xe sản xuất trong nước mà còn ảnh hưởng đến các mẫu xe bán trên toàn thế giới.

Theo dự thảo, các hãng xe có thể sẽ phải bỏ thiết kế tay nắm cửa ẩn trên thân xe và vận hành bằng điện. Đây vốn là xu hướng phổ biến trên xe điện hiện nay. Như vậy, cả các hãng xe nội địa lẫn quốc tế sẽ phải tính toán lại thiết kế để tuân thủ, bởi một mẫu xe thường bán cùng cấu hình tại nhiều thị trường, trong đó có cả Trung Quốc.

Dự thảo có tên “Yêu cầu kỹ thuật về an toàn cho tay nắm cửa ô tô”, thời hạn góp ý đến 22/11/2025. Ý kiến phản hồi sẽ được dùng để chỉnh sửa và ban hành tiêu chuẩn quốc gia chính thức.

Một số yêu cầu quan trọng được nêu trong dự thảo:

- Tất cả các cửa (trừ cốp) bắt buộc phải có tay nắm ngoài với chức năng mở cơ học.

- Khi xảy ra sự cố liên quan đến pin (như cháy nổ do nhiệt), những cánh cửa bên không bị va chạm phải mở được từ bên ngoài chỉ bằng tay nắm, không cần dụng cụ.

- Tay nắm ngoài phải đủ khoảng trống để thao tác tay, ít nhất 60 x 20 x 25 mm, bất kể vị trí lắp.

- Mỗi cửa phải có tay nắm bên trong với khả năng mở cơ học, không cần dụng cụ.

- Nếu dùng tay nắm điện bên trong, bắt buộc phải có tay nắm cơ học dự phòng.

- Tay nắm bên trong phải dễ nhận biết, nhìn thấy rõ, nằm trong phạm vi 300 mm từ mép cửa và ở vị trí thuận tiện với chỗ ngồi.

Ông Rong Hui, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Tiêu chuẩn hóa Ô tô Trung Quốc, cho biết dự thảo này được xây dựng dựa trên nghiên cứu sâu rộng.

Nhóm nghiên cứu đã khảo sát hơn 230 mẫu xe, thử nghiệm tai nạn với 20 mẫu, và tham khảo ý kiến chuyên gia từ hơn 100 tổ chức trong và ngoài nước. Mục tiêu chính là đảm bảo tay nắm cửa luôn hoạt động kể cả khi xe mất điện, đồng thời thống nhất cách bố trí cả bên trong lẫn bên ngoài.

Quy định mới này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều tranh cãi về độ an toàn của tay nắm cửa dạng ẩn hoặc pop-up (ẩn vào thân xe và nhô ra khi mở cửa). Tại Mỹ, Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia (NHTSA) đang điều tra sau nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến loại tay nắm này.

Tesla - hãng tiên phong dùng tay nắm cửa ẩn - hiện cũng phải xem xét lại thiết kế. Sau nhiều vụ hành khách bị kẹt trong xe có cả trẻ em, Tesla đang phát triển cơ chế mới: giữ nguyên thiết kế bề ngoài dạng ẩn, nhưng thay đổi bên trong để kết hợp cả mở điện và mở cơ học trong cùng một thao tác, giúp thoát hiểm dễ dàng hơn.

Không chỉ Tesla, một số hãng khác cũng gặp sự cố tương tự, khi hành khách bị mắc kẹt do xe mất điện. Đáng tiếc, có trường hợp tử vong khi cả lái xe lẫn hành khách không thoát được khỏi xe điện đang cháy sau va chạm. Tay nắm cửa hỏng còn gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ, buộc họ phải dùng thiết bị chuyên dụng để phá cửa.

Ngoài ra, CEO Volkswagen Thomas Schäfer mới đây cũng lên tiếng chỉ trích tay nắm cửa dạng ẩn, cho rằng chúng rất khó sử dụng. Ông khẳng định các mẫu xe sắp tới của Volkswagen sẽ quay lại thiết kế truyền thống, chủ yếu vì phản hồi từ khách hàng.

Theo Carscoops

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!